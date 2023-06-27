長得太幼齒…辣媽「看起來像12歲」被路人鄙視 3歲兒1句話幫解圍

長得太年輕也有錯？國外一名人母在TikTok拍影片分享自己的育兒生活，表示自己因為看起來像12歲，路人總是對她投來鄙視的眼神，讓她感到困擾。

據《紐約郵報》報導，青少年育兒的話題突在TikTok竄升，「年輕媽媽」的主題標籤（hashtag）的瀏覽量甚至達到數十億。國外一名TikTok使用者雪伊（Shae）拍攝的影片也再次浮出水面。

21歲的雪伊育有一名3歲的兒子諾亞（Noah），然而當母子一同出門時，人們時常投來不友善的眼光，因為自己時常被外人誤認為12歲。雪伊在一支與兒子合拍的影片中，提及自己17歲生下了諾亞，如今將成為學校接送處的年輕辣媽了。

而在另一支影片中，雪伊表示，當她和諾亞出門時，人們經常看不起她。她在影片中寫下「走進一家商店時總能料到所有人將盯著妳看，因為我看起來像個有刺青的12歲女孩，然後身旁有個3歲的男孩叫我媽媽」。但雪伊也在影片中註明兒子如何幫她解圍，「諾亞直接問對方為什麼盯著我們看」。

雪伊的影片也引來許多網友留言。有網友感到震驚表示「妳不可能超過14歲」，有人則認為雪伊的真實年齡可能快30歲。有網友則不認同太早就懷孕的情況，「說實話，這很令人難過」。但也有網友力挺「過得開心就好，妳看起來很棒，而且孩子健康快樂」。