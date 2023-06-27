快訊

連環爆料何時了？唐綺陽揭「停止日」 預言：還有更大咖會翻車

被山神教訓？男登能高南峰拍搞怪照 下山竟墜崖

7人大雪山林道健行 男跌落50公尺山谷送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長得太幼齒…辣媽「看起來像12歲」被路人鄙視 3歲兒1句話幫解圍

聯合新聞網／ 綜合報導
雪伊在TikTok拍影片分享自己的育兒生活。圖截自shaelyn919
雪伊在TikTok拍影片分享自己的育兒生活。圖截自shaelyn919

長得太年輕也有錯？國外一名人母在TikTok拍影片分享自己的育兒生活，表示自己因為看起來像12歲，路人總是對她投來鄙視的眼神，讓她感到困擾。

據《紐約郵報》報導，青少年育兒的話題突在TikTok竄升，「年輕媽媽」的主題標籤（hashtag）的瀏覽量甚至達到數十億。國外一名TikTok使用者雪伊（Shae）拍攝的影片也再次浮出水面。

21歲的雪伊育有一名3歲的兒子諾亞（Noah），然而當母子一同出門時，人們時常投來不友善的眼光，因為自己時常被外人誤認為12歲。雪伊在一支與兒子合拍的影片中，提及自己17歲生下了諾亞，如今將成為學校接送處的年輕辣媽了。

而在另一支影片中，雪伊表示，當她和諾亞出門時，人們經常看不起她。她在影片中寫下「走進一家商店時總能料到所有人將盯著妳看，因為我看起來像個有刺青的12歲女孩，然後身旁有個3歲的男孩叫我媽媽」。但雪伊也在影片中註明兒子如何幫她解圍，「諾亞直接問對方為什麼盯著我們看」。

雪伊的影片也引來許多網友留言。有網友感到震驚表示「妳不可能超過14歲」，有人則認為雪伊的真實年齡可能快30歲。有網友則不認同太早就懷孕的情況，「說實話，這很令人難過」。但也有網友力挺「過得開心就好，妳看起來很棒，而且孩子健康快樂」。

雪伊在TikTok拍影片分享自己的育兒生活。圖截自shaelyn919
雪伊在TikTok拍影片分享自己的育兒生活。圖截自shaelyn919

@shaes_6293

You can tell that idk half the words to the song lol #foryou #momtok #fyp #viraltiktok #fypシ #you #youngmom #jokes

♬ Spin Back X Collide Mashup - Kuya Magik

TikTok 育兒 刺青 育兒生活

延伸閱讀

正妹遭搶劫還被逼「加臉友」 強盜事後私訊：你太美了我會還錢

相關新聞

長得太幼齒…辣媽「看起來像12歲」被路人鄙視 3歲兒1句話幫解圍

長得太年輕也有錯？國外一名人母在TikTok拍影片分享自己的育兒生活，表示自己因為看起來像12歲，路人總是對她投來鄙視的眼神，讓她感到困擾。...

受母親鼓舞當飛行員 如今母女一同擔任正副機長飛行感動眾人

聯合航空一名女飛行員近期挑戰一項創舉，跟媽媽一起擔任正副機長，母女一起帶乘客翱翔天際，讓不少網友看了十分感動。

舉手之勞藏陷阱？搭機險成毒品走私共犯 她親揭暗黑內幕：千萬別碰別人行李

國外一名女子日前發文分享一段糟糕的乘機經驗，她表示，在飛機上曾遇到鄰座一名老婦人來攀談，整個路途中兩人都聊得十分起勁，直到老婦人下機後不斷央求她協助拿行李，沒想到這舉動竟然暗藏陷阱，讓她險些被栽贓為毒品走私共犯...

不滿隔壁樹長到自己家 鄰居直接從中「砍半」形成奇景

因為一棵長在兩家中間的樹，兩戶人家鬧得不可開交，隔壁鄰居因為不滿樹長得太過來影響自己生活，直接把樹「從中砍半」，形成非常詭異的景象。

正妹遭搶劫還被逼「加臉友」 強盜事後私訊：你太美了我會還錢

遇到強盜想加你臉書，你會答應嗎？美國一名女子在住家前遭歹徒持槍威嚇搶劫，對方搶走約新台幣3100元後還問被害人「有沒有男朋友」，還要求和女子成為「臉友」，事後更傳訊息寫道：「我會把錢還給你，因為你太美

背後細思極恐？亞馬遜奇蹟生還，孩子更害怕「某個人」

孩子看見身穿軍綠色制服的搜救團體以為是武裝份子。為什麼身穿制服的搜救隊會挑起孩子們的敏感神經？在偌大的亞馬遜原始雨林中會有多少武裝分子出沒？而這些武裝團體，又是如何影響和威脅到哥倫比亞的兒童？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦