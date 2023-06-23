麥當勞混戰！店員顧客互丟薯條潑汽水影片瘋傳 公司這樣回應

澳洲1間麥當勞的店員與顧客發生衝突，過程被目擊者拍下，影片更在網上瘋傳。片段中可見1名職員從櫃枱朝顧客身上潑汽水，顧客亦多次上前向店員丟食物，場面十分混亂。事後麥當勞指顧客先作出挑釁行為，但認為員工的反應不當，違反公司規定，會就事件作進一步調查。

綜合外媒報導，事發地點在澳洲雪梨繁榮場商業區的1間麥當勞。從影片可見，店員從櫃枱後方向一名年輕顧客潑灑汽水，顧客被地上的汽水濺到差點跌倒，站起來後連忙衝向櫃枱，隨手將櫃枱上的食物潑向店員。店員躲避走到後方，顧客仍不罷休，多次上前擲食物及弄毀櫃枱旁的收銀機。經過一輪混戰，顧客才停手自行離去，離開時更露出詭異的笑容。

麥當勞澳洲公司事後發表聲明，表示：「影片並非拍下整個事發過程，沒有拍到的是這名顧客進入店後，走到櫃檯後面擾亂廚房並威脅其他店員的情況。我們的員工在影片中的行為不當，違反公司規定，我們正調查此事，但我們不會容忍反社會行為，希望員工可以受到尊重，也不會接受針對員工的虐待、恐嚇、威脅或暴力行為。」

澳洲警方證實事件，指事發當日接報指1名23歲男子遭受襲擊，他們前往案發現場，逮捕了2名15歲和17歲男孩，並以青少年犯罪法偵辦案件中。

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文章授權轉載自《香港01》