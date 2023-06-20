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「中國女孩」計程車上露翹臀嗨跳脫衣舞 網友傻眼：外面看得一清二楚

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大陸女遊客在泰國計程車上大跳艷舞。圖／擷自TikTok
一名大陸女遊客在泰國計程車上大跳艷舞。圖／擷自TikTok

出國旅遊難免想留下些值得紀念的影像，然而若是沒有拿捏好尺度，引發當地人觀感不佳可就不好了。日前就有一名大陸女遊客赴泰國清邁觀光，租了一輛紅色計程車，接著便在車內大方「寬衣解帶」跳起艷舞，該女子還以「中國女孩」為名，透過TikTok帳號上傳影片，脫序舉動引來不少網友討論。

從該影片可以看到，「中國女孩」背對鏡頭、跪在地上，上半身只穿著一件白色蕾絲內衣，接著便將卡其色長褲脫至大腿，露出黑色丁字褲，屁股蛋開始隨著音樂左右搖擺，貌似風情萬種。根據「中國女孩」所發布的內容可以發現，她平時便經常拍攝露骨的性感影片，地點清一色是購物商場、海邊及各大旅遊景點，她靠著火辣身材，收獲約24萬名粉絲與大量點閱率。

根據《Sanook》報導，該輛計程車當時正行駛於清邁市區，現場還有一位負責拍攝的大陸男子，計程車公司指出，這起事件「是清邁的恥辱」，兩名乘客趁司機不注意時偷拍，因此沒能及時阻止，但已針對此案制定緊急措施，防止類似事件再次發生，並強調會轉告所有司機，隨時注意遊客有無不妥行為。

該影片一曝光便引發許多泰國網友關注，紛紛表示，「這就是今天堵車的原因」、「後車看到都不想超車了」、「司機方向盤已經流滿口水」、「這車上有好東西」；不過也有不少人批評該行為不妥當，「做任何事都要三思而後行，因為妳這樣做是錯誤的」、「妳不能坐好嗎？」、「不要再這樣做了...外面看得一清二楚」、「不危險嗎？」、「她為什麼要在車裡大便？」、「這有點尷尬，太毀市容」。

計程車 清邁 出國旅遊 泰國 偷拍 TikTok

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