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「盯著女生看」被請離開健身房 盲男超無奈：我根本看不見

聯合新聞網／ 綜合報導
托比明明看不見，卻被誤會在健身房偷看女生。圖擷自TikTok
托比明明看不見，卻被誤會在健身房偷看女生。圖擷自TikTok

國外一名男子雖然看不見，依然認真經營自己的生活，不只經營自己的TikTok帳號，也認真研讀心理學專業。不過日前他到健身房運動，卻遭一名女子誤會他「偷看」對方，甚至鬧到男子被請出健身房。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，21歲的托比（Toby Addison）雖然看不到，但他的生活依然多采多姿。托比不只在大學就讀心理學，還靠著分享自己的生活，在TikTok上吸引超過25萬名粉絲。

日前他接受Podcast訪問，表示自己有次到健身房運動，沒想到突然有一名女子問他：「你看夠了沒？」讓他嚇了一跳。托比說，自己是盲人，如果他在跟人家講話，基於禮貌的緣故，他會刻意想辦法表現出眼睛看著對方的樣子，但其實他就是看不見，平常根本不知道自己的眼睛到底在「看」哪裡，只是把眼神對著前方而已。

雖然托比立刻拿起旁邊的盲人手杖表示自己看不見，但對方一點也不相信，要托比不要盯著她看，說他讓人很不舒服。托比試圖解釋，但女子卻不給他任何解釋的機會，找來經理要他離開。

托比說，這位女性可能是因為過去有過不舒服的經歷，才會比較敏感。但這件事情也顯現大眾對於殘疾人士的了解不夠，才會發生這種誤會。

@blindtobes

With the right adaptations, anyone can use the gym 💪🏻 @The Gym Group #blind #blindtok #fyp #disabled #fitness #gym #Gymshark #workout

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