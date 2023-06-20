影／男子玩滑水道被卡住嚇到大叫救命 驚險過程全錄下
夏天快到了，不少人會在夏天時到海邊或水上樂園玩水消暑。馬來西亞一名直播主日前到水上樂園玩滑水道，沒想到卻在中途卡在滑水道中間，讓他嚇得大聲呼救。影片上傳網路，吸引不少網友留言討論。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，直播主傑米（Jami）日前到馬來西亞檳城一處樂園遊玩，這座樂園有一條超長滑水道，遊客站在活動門板上，門板一開遊客就會快速下墜，非常刺激好玩。
傑米帶著攝影機記錄自己挑戰滑水道的過程，沒想到才滑到一半傑米就被卡在滑水道內動彈不得。一開始傑米原本前後爬行試圖脫困，但很快他就發現自己無法脫身，於是開始放聲大叫求救。幸好工作人員很快來到傑米身邊協助他脫身，這才結束一場驚魂。
這部影片吸引超過4300萬次點閱，更有1萬多則留言。有網友表示，傑米之所以會卡住，是因為他沒有按規定穿泳褲，也有網友說「看了都覺得好緊張」、「想像以後進棺材要一直困在那裡有多恐怖」、「看了都覺得幽閉恐懼症發作」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言