影／男子玩滑水道被卡住嚇到大叫救命 驚險過程全錄下

夏天快到了，不少人會在夏天時到海邊或水上樂園玩水消暑。馬來西亞一名直播主日前到水上樂園玩滑水道，沒想到卻在中途卡在滑水道中間，讓他嚇得大聲呼救。影片上傳網路，吸引不少網友留言討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，直播主傑米（Jami）日前到馬來西亞檳城一處樂園遊玩，這座樂園有一條超長滑水道，遊客站在活動門板上，門板一開遊客就會快速下墜，非常刺激好玩。

傑米帶著攝影機記錄自己挑戰滑水道的過程，沒想到才滑到一半傑米就被卡在滑水道內動彈不得。一開始傑米原本前後爬行試圖脫困，但很快他就發現自己無法脫身，於是開始放聲大叫求救。幸好工作人員很快來到傑米身邊協助他脫身，這才結束一場驚魂。

這部影片吸引超過4300萬次點閱，更有1萬多則留言。有網友表示，傑米之所以會卡住，是因為他沒有按規定穿泳褲，也有網友說「看了都覺得好緊張」、「想像以後進棺材要一直困在那裡有多恐怖」、「看了都覺得幽閉恐懼症發作」。