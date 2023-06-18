3秒復原魔方「韓裔自閉症少年」破世界紀錄！Max Park如何用一顆魔方打破封閉魔咒

摘要 1. 6月11日，今年21歲的韓裔美國人馬克斯（Max Park）打破金氏世界紀錄，只花3.13秒就解開三階魔術方塊，成為復原三階魔術方塊的最速神手。 2. 馬克斯2歲時被診斷出有自閉症，魔術方塊意外成為他的父母教導他學社交的媒介。 3. 他還透過魔術方塊比賽交到摯友：另一傳奇選手曾姆丹格（Feliks Zemdegs），兩人的友誼教會他提升EQ、面對失敗。

6月11日，今年21歲的馬克斯（Max Park）坐在一張長桌前，深呼一口氣。他揭開紙盒、檢視一塊被打亂的三階魔術方塊。計時開始，他的手指如絲滑般地轉動方塊，3.13秒後－－沒錯，時間短到這句話你可能都還沒讀完－－他就復原了方塊。

一時之間，比賽場地充滿此起彼落的「哇！哇！」尖叫聲，許多青少年興奮到蹦跳起來、搶著和馬克斯擊掌，觀戰的大人也迫不急待拿出手機錄下這一刻。因為，馬克思打破了金氏世界紀錄，成為復原三階魔術方塊的最速神手。

這個比手掌小、眨眼之間就被他解開的方塊謎題，卻也是慢慢引領這位自閉症大男孩敞開心門的一把珍貴鑰匙。

2歲被診斷出自閉症

魔術方塊意外成他走向世界的「免費療方」

馬克斯．朴是韓裔美國人，他的父親朴施萬（音譯，Schwan Park）回憶，他們把襁褓中的他抱回家時，就隱隱覺得不對勁。2歲時，他正式被醫生診斷出自閉症。

「我那時的第一個想法是，覺得未來一片黯淡，」他的母親米琪（Miki Park）坦承。因為，自閉症孩童不僅語言、動作能力較遲鈍，而且時常缺乏與他人互動的興趣，活在自己的世界裡。米琪本來想要跟孩子一起到處做很多事，這個病等於惡狠狠關上這扇門。

但，他們不放棄，決定不斷尋找能幫助馬克斯的答案。有一次，他們發現馬克斯很想要解開一顆魔術方塊。他們想：「有何不可？」

他們把魔術方塊當成教具，米琪會上網看YouTube上面的教學影片，然後教馬克斯解法。他們覺得，魔術方塊有3種助益：訓練馬克斯不靈活的手指動作、增進親子關係，還可以發展社交技能。

他們第一次帶馬克斯去參加魔術方塊競速比賽，就發現這個遊戲的無限潛力，能讓孩子在社交世界裡邁進一大步。

例如，自閉症孩子對外界事物不太有興趣，很少用手指指著物體。馬克斯在比賽中卻興奮得指著其他人說，他知道這個人是誰、那個人是誰。

自閉症孩子也討厭看別人眼睛，覺得是一種侵犯個人空間的表現。但馬克斯卻開始願意直視其他魔術方塊玩家的眼睛，甚至會主動交流。「他對其他魔術方塊玩家存在一種無保留的信任感。」朴施萬說。

他們也趁機用比賽這種大型社交場合教馬克斯社會技能。在競速比賽中，選手大部分時間都是坐在椅子上等著輪到自己，他們教導他要學會排隊；輪到自己比賽時，要學會聽工作人員的指令，指令下達後，才能開始復原方塊。

「對我們來說，這就像是免費治療，」朴施萬說。

馬克斯不僅愛玩魔術方塊，而且天賦極高，第二次參加比賽就拿下六階魔術方塊冠軍，2017 年就以15歲年紀拿下世界冠軍。

但，當時最令朴施萬和米琪感動的，並不是馬克斯拿下冠軍，而是他上台領獎時，看著左、右邊選手拿獎狀、獎盃的方式，最後蹲下身來放下本來緊緊揣著的魔術方塊，改成像他人一樣好好拿著獎盃、獎狀。

「自閉症孩童看著同伴並模仿，可說是終極目標，」朴施萬說。當時，他和米琪互看一眼驚喜問：「你有看到嗎？」

跟頭號對手變最好朋友

自閉症少年從友誼中學會面對失敗

對馬克斯來說，他從魔術方塊中得到的另一個珍貴禮物，是一位最好的朋友：澳洲魔術方塊選手菲立克斯．曾姆丹格（Feliks Zemdegs）。

現年27歲的曾姆丹格被公認是世界一流的魔術方塊選手之一，因此馬克斯年幼時就把他視為偶像。開始參加比賽後，馬克斯嶄露頭角，甚至快速打破曾姆丹格的多項紀錄。但馬克斯始終把曾姆丹格視為偶像；曾姆丹格也主動和這位天賦極高的小弟成為朋友。

「他們互相推動、想要超越對方，但他們也了解彼此，」朴施萬形容他們的友誼。

不僅如此，曾姆丹格更變成馬克斯的「偽父母」，教馬克斯學會更多社會技能。

朴施萬說，突然之間，馬克斯變成謹守生活原則的乖寶寶，例如會自己說睡覺前一定要刷牙，「因為菲立克斯會這麼做。」曾姆丹格也樂於照顧這位小弟，他加入馬克斯家人聚餐時，主動告訴馬克斯「也要吃綠色蔬菜。」

每一次馬克斯打破紀錄，曾姆丹格都會傳簡訊恭喜他；在會場上，他也總是主動拉著不擅社交的馬克斯說話、主動坐在他旁邊。

但最珍貴的，是曾姆丹格陪馬克斯學會如何面對失敗。由於自閉症孩子對事情執著、而且不喜歡事情出現變動，馬克斯的父母一直很擔心，他如果在比賽中輸了，該怎麼調適？事實上，一次比賽失常，馬克斯的確變得非常氣餒，馬上在會場上淚流不止。

曾姆丹格知道馬克斯情感能力較弱，因此總是陪伴在他身邊，最終讓他學會在失敗時保有韌性。

2019年的世界冠軍賽上，馬克斯和曾姆丹格都表現失常，在最受選手重視的三階魔術方塊比賽中，都落出前三名之外。

曾姆丹格雖然也對自己的表現很失望，但他在比賽結束後，主動靠近馬克斯說：「你贏了我0.01秒耶，沒事，這讓我們更堅強。」最終，馬克斯沒有讓自己跌進谷底，而是告訴米琪：「沒關係，媽媽，我沒哭。」他甚至更關心曾姆丹格、替他惋惜：「真是的，菲立克斯沒有上頒獎台。」

「對我們而言，那就是勝利，」米琪說。

時間轉到現在，馬克斯不僅持續進步，和更多選手、魔術方塊愛好者互動，也成為魔術方塊的官方大使。

在這過程中，他的父母感謝，他們從孩子身上學到的，比他們所教導的還多。「他教會我好多事，只要持續對可能性保持開放心態，你就能達到個人目標，他向我展示，要如何熱愛生活中的每一天。」

資料來源：衛報、For Every Mom、Netflix《魔術方塊神級玩家》