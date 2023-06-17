不想換座位！上班族點辦公室「1風水寶地」 爽收超多伴手禮

工作中最怕遇到難相處的同事，若能在職場遇到一名合拍的夥伴，可說是職涯的一大幸事！近日，日本一名網友分享在辦公室裡「絕對不想換位置的理由」，他更用圖解的方式分析目前的「風水寶地」，直言自己目前的座位非常好，更能收到比平時多2、3倍的伴手禮...

2023-06-17 19:49