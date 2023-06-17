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早餐天天吃麥當勞 女子靠「熱量赤字」仍4個月瘦18公斤

聯合新聞網／ 綜合報導
薇絲克雖然早餐幾乎每天都吃麥當勞，仍在短短4個月瘦下18公斤。圖擷自TikTok
薇絲克雖然早餐幾乎每天都吃麥當勞，仍在短短4個月瘦下18公斤。圖擷自TikTok

美國密西根州一名女子宣稱，自己成功在4個月內減掉40磅（18公斤），而且過程中幾乎每天早餐都吃麥當勞

據《太陽報》（The Sun）報導，22歲的薇絲克（Drea Vasquez）從2018年開始減肥。當時的她重達246磅（約111.5公斤），現在卻只剩1406磅（約63.5公斤），而成功的秘訣就在「熱量赤字」。

薇絲克說有很多人不相信她的減肥方式，但是開始減肥時她還只是高中生，為了每天可以睡晚一點又趕快吃到早餐，她幾乎每天都吃麥當勞。她表示，麥當勞當然不是最健康的選擇，不過她並沒有每天早上都點很油膩的食物來吃。

她在影片中提到，其實速食店的好處就在於可以更改搭配的內容，隨時想要增減食物內容都可以。薇絲克宣稱自己光是這樣做在一年內減掉100多磅（約45公斤），雖然很多人都說她的減肥方法不健康，但她認為自己能夠判斷自己的身體狀況。

薇絲克說她現在的膽固醇很低，接下來還準備去跑半馬，就連拍影片當天早上也都吃麥當勞，她一點都不覺得這對她的身體有造成影響。她強調，減肥過程可以不用很痛苦，只要取得平衡，還是可以開心吃速食。現在她的身體比以前更健康，不像以前那麼容易感冒，也不用擔心血糖問題，讓她直說感覺真是太好了。

麥當勞 減肥 速食

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