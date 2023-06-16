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以為是鱷魚！巨蜥闖民居嚇壞女屋主 4人合力捕獲 同村傳靈異事？

香港01／ 撰文：李納德
4人合力將巨蜥制服。（網上圖片）
4人合力將巨蜥制服。（網上圖片）

牠巨大得令人以為是鱷魚！泰國春武里府有民居驚現超巨型蜥蜴，日前有女戶主目擊巨蜥由附近房子爬入她的家，惟牠的身型過於巨大，無法獨自軀趕，只好馬上報警，當地消防救援部門接獲求助後，最終由4名救援人員合力才成功將巨蜥捕獲。現場照片可見，巨蜥體長幾乎和救援人員身高相若，目前已安全野放。當地傳媒指較早前當地還發生過屋主意外殺死入屋的蜥蜴，結果屋內出現「幽靈蜥蜴」事件。

泰媒報道，春武里府Nong Tam Lueng市的消防救援部門接報，指有巨蜥闖入民居。女屋主目擊巨蜥由附近屋子走入她的家，即被其巨大身型嚇得不輕，稱比之前見過的任何蜥蜴都要大，她無法獨自捕捉，亦擔心傷到蜥蜴，只好報警求助。

救援人員到場展開圍捕，一行人入屋時見到巨蜥躲在蓄水桶的後方，對任何接近的人發出威脅性聲音。雖然救援人員帶上專業設備，但巨蜥頑強抵抗，最後仍要3至4人合力才成功牠制服。照片所見，他們包圍巨蜥並用長夾鉗住牠，成功控制其動作後，最後由1人提起其尾巴，另外2人用夾鉗住牠的頭，拖出屋外帶上車，其後已安全放回野外。

上月當地亦發生過蜥蜴入屋事件，但屋主事後稱家中出現「蜥蜴幽靈」令她徹夜難眠。事緣上月底，有人在她家中無意間殺了1隻蜥蜴，之後她聲稱每晚都聽到詭異的蜥蜴聲音，卻從未見到蜥蜴身影，嚇到要暫時搬到祖母家住。

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文章授權轉載自《香港01》

幽靈 制服

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