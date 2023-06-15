越整越劣化？日本妹砸900萬日圓「修修臉」 網挖過去清純照驚：可愛好幾倍

聯合新聞網／ 綜合報導
今年18歲的日本網紅Kohaku砸了約900萬日圓整型，因與過去長相差太多，而引發網友討論。圖／截自TikTok@kohaku221影片
今年18歲的日本網紅Kohaku砸了約900萬日圓整型，因與過去長相差太多，而引發網友討論。圖／截自TikTok@kohaku221影片

許多人相當看重個人的外貌與體態，也會不惜砸下重金踏入醫美「修修臉」。日本一名少女疑似從15歲起便開始整型，前前後後共噴了約900萬日圓（約新台幣196萬元），近日她發出自拍短片卻引發討論，許多人看到她的整容成果後大吃一驚，更有人吐槽「是不是在浪費錢」，差很大的對比照也在推特上引發轟動。

今年18歲的Kohaku（こはくぶちょー）本月12日在TikTok上傳自拍短片，從影片可見，Kohaku紮著雙馬尾，身穿白色花邊的女僕裝，隨著音樂舞動身體還做出可愛的表情。短短15秒的影片已累積約690萬次點閱，但許多網友卻被Kohaku的外型嚇到，有人點出她不僅面容疲憊，臥蠶及嘴唇都有著不自然的腫脹，疑似因整型過度而劣化。

@kohaku221

遺伝子勝ち組でごめん#05

♬ オリジナル楽曲 - 生 kill - 生 kill

Kohaku過去曾在YouTube影片中透露，自己從15歲開始踏上整型之路，且近幾年因與他人發生糾紛，雖醜聞已告一段落，但她的心態卻也隨之改變，越發熱衷於整型。今年1月，Kohaku也親自向粉絲解答，自己至今已花了約900萬日圓在整型上，但一名醫生告訴她「沒有更多地方可以動刀了」，所以她打算就此告一段落。

日本網友也挖出Kohaku過去的照片做對比，從照片可見，與現在稜角分明的五官不同，過去Kohaku曾有著甜美稚嫩的臉龐，因兩者差異太大，許多網友也忍不住發聲，「是不是浪費了900萬日圓」、「以前的臉好像比較好看」、「她為什麼變成這樣？我甚至開始為她擔心了」、「整型前的臉可愛好幾倍」。

也有人認為Kohaku現在的模樣並沒有不好，「我覺得兩者各有魅力！」、「整型前的外貌更加可愛，但若她本人覺得幸福的話那就行了」、「應該不是整型的問題，是妝化得太白了，眼影也太濃」。

Kohaku目前以網紅的身分在社群媒體上活躍發展，偶爾也會到主題咖啡廳兼差擔任店員。雖因外貌遭到部分網友惡言惡語，Kohaku仍坦蕩做自己，更在推特上分享爭議影片，自信的表示「這就是我！」

日本網紅Kohaku在整型上花了約900萬日圓，面對網友的酸言酸語，她選擇坦然面對。圖／截自TikTok@kohaku221影片
日本網紅Kohaku在整型上花了約900萬日圓，面對網友的酸言酸語，她選擇坦然面對。圖／截自TikTok@kohaku221影片

日本 網紅 整形 醫美 自拍 TikTok

延伸閱讀

夫妻砸錢搭頭等艙卻「痛苦11小時」 他見航空公司回覆怒喊告

「最神秘AV女優」現身夏威夷！她拒絕粉絲「1 NG行為」 達人揭內幕

班導平板藏秘密！小學生偷看竟挖出「私人筆記」 哭到不想上學

老公抱怨她都不做家事！妻子怒報復「2天啥事都不幹」 家中慘況曝光

相關新聞

越整越劣化？日本妹砸900萬日圓「修修臉」 網挖過去清純照驚：可愛好幾倍

許多人相當看重個人的外貌與體態，也會不惜砸下重金踏入醫美「修修臉」。日本一名少女疑似從15歲起便開始整型，前前後後共噴了約900萬日圓（約新台幣196萬元），近日她發出自拍短片卻引發討論，許多人看到她的整容成果後大吃一驚，更有人吐槽「是不是在浪費錢...

音近「搭666公車到地獄」 波蘭公車因宗教團體壓力改路線編號

波蘭前往波羅的海沿岸城鎮海爾（Hel）的「666」路線公車長期以來一直深受遊客的歡迎，但因為一些基督徒保守派的抗議，公車...

慘變「天線寶寶」！出門遛狗後臉爆腫、手灼傷 原來誤觸有毒植物

英國一名女子日前只是出門遛狗，回家以後臉卻腫得跟「天線寶寶」一樣，右手還起了一個超大的水泡，一度以為是遭人潑酸。沒想到後來女子進一步接受檢查，這才發現之所以會有這些症狀，全都是因為她誤觸了有毒植物大豕草。

炫富？小學生「搭直升機上學」 遭民眾告發不符規定

馬來西亞近期有民眾捕捉到「小學生搭直升機上學」的畫面，將影片上傳至社群媒體引發網友討論。據報有居民不滿直升機未依規定隨地停放向警方提出申訴，而警方目前也已經介入調查。

波蘭出土450具吸血鬼遺骸「嘴咬硬幣、頭夾腿骨」 特殊葬法看了好毛

波蘭近日挖出450具吸血鬼骨骸，地點疑似為一處亂葬崗，發現者為一名建築工人。詭異的是，頭骨放在兩個腿骨的中間，而且這些頭顱的…

影／男子假裝已死還辦葬禮 搭直升機現身好教親戚一堂「人生課」

泰晤士報13日報導，比利時一位TikTok用戶假裝自己過世。這樣一來，他就可以拍攝自己搭乘直升機在葬禮上現身，讓他的大家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦