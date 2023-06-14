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騙地勤自己不到60公斤 女子被要求現場量體重引發網友熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
女子宣稱自己只有59公斤，被要求因安全緣故在機場秤重。圖擷自紐約郵報
女子宣稱自己只有59公斤，被要求因安全緣故在機場秤重。圖擷自紐約郵報

國外一名女子在搭機時被要求站上行李秤「量體重」，影片被po上網引發網友熱議。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名TikTok用戶@lilwessel在TikTok上分享了一段影片，影片中一名女子站在地勤前方的行李秤上量體重。

這名用戶表示，因為女子要搭乘的飛機是小型的飛機，因此為了安全考量，機組人員要求要知道所有人的體重。影片中的女子因為宣稱自己體重只有130磅（約59公斤），但她的身型看起來不像，因此被要求站上行李秤量體重。

影片上傳後獲得超過160萬次點閱，更吸引不少網友留言討論。有不少網友認為，航空公司的行為是在歧視大尺碼的乘客。有網友就說：「這個做法也太壞了吧」，另一名網友則說她不能接受航空公司的做法，不過也有網友支持航空公司的做法。

有網友認為，女子不應該謊報體重，讓所有人跟自己冒著生命搭飛機。另一名網友則表示，小飛機本來就很重視重量限制，這麼做很合理。

其實今年紐西蘭航空就提出要求，要乘客先量體重才能搭機。這項計畫是要了解飛機重量負荷及分布數據，藉此提升飛行安全與效率，不過並沒有強制乘客一定要量體重，且數據也會直接儲存道資料庫，不會外流。

地勤 TikTok 飛行安全

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