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嫌紐約房租太貴！美實習生為省錢「搭飛機上下班」 同事竟也這樣做

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美國一名實習生認為紐約的房租太貴，而決定搭飛機通勤。圖／截自TikTok@sophiacelentano48
美國一名實習生認為紐約的房租太貴，而決定搭飛機通勤。圖／截自TikTok@sophiacelentano48

一名美國實習生嫌紐約房租太貴，決定搭飛機上下班。

21歲的索菲亞在TikTok上分享了這段經歷。來自美國南卡羅來納州的她，在紐澤西州鄰近的紐約市獲得一個實習機會。由於不是全職工作，每個星期只需到公司一次，所以決定住在家，凌晨3點起床，每週搭飛機上下班，節省房租

索菲亞在影片中指出，當地短期房租是4250美元（約新台幣13萬元）。

繼續住在家的話，去實習當天的花費大約是225美元（約新台幣6800元），這包括：機票100美元（約新台幣3000元）、車資100美元（約新台幣3000元）和餐費25美元（約新台幣760元）。為期十週的實習，費用總計2250美元（約新台幣6.8萬元），顯然比房租便宜了將近一半。

@sophiacelentano48

Replying to @Maresa some more context for y’all

♬ original sound - Sophia Celentano

為了要在9點抵達公司，她必須在凌晨3點起床，又搭飛機又要轉車，過程十分辛苦，回家時也需花上幾小時在機場等飛機，但這樣做不僅能省錢，還能讓她與家人和男朋友相聚。因此，她認為這種「超狂通勤」方式對她來說是最好的選擇。

這段影片在TikTok上獲得了超過4萬9000個點讚和將近1000個留言。有些人認為她的做法太過瘋狂，而其他人則表示關心「這樣持續下去，不會很累嗎？」許多人也對她的做法表示贊同。

索菲亞還透露，她後來發現一名同事也和她一樣，選擇從喬治亞州亞特蘭大市搭飛機上下班。

@sophiacelentano48

super commuting slay #corporateintern #marketingintern #nycintern #summerinternship #supercommuter #fyp #foryou

♬ original sound - Sophia Celentano

文章授權轉載自「8視界新聞網」

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