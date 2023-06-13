男大生愛上氣質姐姐成功交往 慘淪「備胎中的備胎」還幫簽墮胎同意書

感情世界縱錯複雜，對於初入情場的人而言，很有可能會在戀愛之中，碰到自己難以想像的怪事。近來日本媒體，就報導一位第一次交往，就遇上悲劇的男大學生案例。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名弘人的20歲男性，過去在一家速食餐廳打工時，認識和他就讀不同大學，大他一歲的女前輩美咲（化名）。美咲文靜的氣質，很快就吸引了弘人的注意，彼此在一段時間熟悉之後，弘人便主動大膽向美咲提出邀約，也得到對方的答應，並發生肉體關係。

然而，美咲其實有一位正在交往的男友，而且在知道弘人對他有意思的情況下，還會主動聊起男友的事情，說自己和男友去了哪裡玩，到了哪邊吃飯等等，讓弘人感到心情複雜。不過，弘人割捨不了自己對美咲的愛慕之情，覺得自己就算當備胎也沒關係。

但弘人後來又發現，美咲雖然有正在交往的男友，但內心最喜歡的人，卻是一位網球社的畢業學長。所以認真算起來，弘人可說是美咲「備胎中的備胎」，原來平時看似溫婉的美咲實際是到處灑網的魔女。

有一次，美咲主動邀約弘人。由於過去兩人相聚，都是由弘人提起，因此這讓他一開始還覺得相當興奮，以為自己是不是有機會了。結果一起吃飯時，美咲才告訴弘人，說自己不小心懷了孕。這讓弘人非常吃驚，因為他平時和美咲發生關係時，都有做好避孕措施，而他聽說美咲男友也是如此。所以說美咲肚裡孩子的爸，應該是他們之外的第三者。

而美咲在懷孕後，希望到醫院進行墮胎，需要有男性伴侶幫忙簽墮胎同意書。可是她不願勞煩「孩子的爸」，所以才會找上弘人。儘管最後弘人還是願意幫忙，但如此荒誕的經歷，卻也讓第一次談戀愛的他，卻遇上了悲劇的痛苦回憶。