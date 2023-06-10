影／嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
英國倫敦一處警局拘留室過去發生一起命案，25歲男子德佐伊薩（Louis De Zoysa）因為涉嫌攜帶毒品和彈藥，因此遭到警方逮捕。沒想到在審訊期間，雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦（Matiu Ratana），完整事發影片曝光了。
根據《BBC》報導，這起事件發生在2020年9月25日，德佐伊薩走在倫敦南部街頭時遭到員警攔查，身上的毒品和七顆子彈都被搜出，因此警方把德佐伊薩上銬帶回警局。從影片中可以看見，德佐伊薩雙手反銬坐在拘留室，他的左右邊和正前方共站了三名員警，當警方指示德佐伊薩起身時，他卻突然從腋下掏出一把槍，接著對著前方連續開四槍。
雖然另外兩名員警衝上壓制德佐伊薩，但當時站在德佐伊薩面前的員警拉坦，因為胸部和心臟中彈，最後不幸身亡。此外，德佐伊薩其中一發子彈也射中自己的頸部，導致腦部受損，日後開庭僅能坐輪椅出席。
關於開槍殺死員警這件事，德佐伊薩聲稱自己沒有殺人的意圖，是因為在拘留室內「自閉症崩潰」才會開槍。本案目前尚未做出判決，檢方認為德佐伊薩是在被捕後，且離開警車前這段時間拿到槍。
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