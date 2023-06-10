影／嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

夫婦間進行性愛活動有助增進感情，不過要適可而止。德國有對夫婦到意大利旅遊期間，雙方在服食毒品的情況下，展開一場長達24小時的性愛馬拉松，可是最後丈夫因感到嚴重不適而需送院搶救，在當地住院1周後病情未見好轉，甚至被迫切除陰莖和睪丸保命，結果那場性愛馬拉松恐成人生中的最後性事，恩愛之旅演變成極慘悲劇。

2023-06-10 10:00