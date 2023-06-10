快訊

新加坡羽賽／遭安洗瑩直落二 戴資穎4強止步無緣爭冠

變天有感13縣市大雨特報 雨彈狂炸一路下到深夜

烏軍方：黑海城市敖德薩遭俄空襲 27人含兒童受傷、3人身亡

影／嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

聯合新聞網／ 綜合報導
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。圖擷自Twitter
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。圖擷自Twitter

英國倫敦一處警局拘留室過去發生一起命案，25歲男子德佐伊薩（Louis De Zoysa）因為涉嫌攜帶毒品和彈藥，因此遭到警方逮捕。沒想到在審訊期間，雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦（Matiu Ratana），完整事發影片曝光了。

根據《BBC報導，這起事件發生在2020年9月25日，德佐伊薩走在倫敦南部街頭時遭到員警攔查，身上的毒品和七顆子彈都被搜出，因此警方把德佐伊薩上銬帶回警局。從影片中可以看見，德佐伊薩雙手反銬坐在拘留室，他的左右邊和正前方共站了三名員警，當警方指示德佐伊薩起身時，他卻突然從腋下掏出一把槍，接著對著前方連續開四槍。

雖然另外兩名員警衝上壓制德佐伊薩，但當時站在德佐伊薩面前的員警拉坦，因為胸部和心臟中彈，最後不幸身亡。此外，德佐伊薩其中一發子彈也射中自己的頸部，導致腦部受損，日後開庭僅能坐輪椅出席。

關於開槍殺死員警這件事，德佐伊薩聲稱自己沒有殺人的意圖，是因為在拘留室內「自閉症崩潰」才會開槍。本案目前尚未做出判決，檢方認為德佐伊薩是在被捕後，且離開警車前這段時間拿到槍。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 殺人 BBC

延伸閱讀

被蔡阿嘎批雷店…日媒投票「最愛連鎖餐飲」吉野家奪第二 支持者喊「這是王道的口味！」

1歲寶寶家裡中槍 開槍的竟是6歲哥哥

生育危機！ 澳洲研究：近50年來男性精蟲量下降一半

維持愛愛品質 泌尿科醫生建議這5件事不要做

相關新聞

影／嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

英國倫敦一處警局拘留室過去發生一起命案，25歲男子德佐伊薩（Louis De Zoysa）因為涉嫌攜帶毒品和彈藥，因此遭到警方逮捕。沒想到在審訊期間，雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦（Matiu Ratana），完整事發影片曝光了。

她砸270萬擁36NN巨乳還想加大 網友勸退：再整會爆炸

英國一名女子為了追求擁有一對巨乳，已經砸下7萬英鎊（約270萬台幣）整形。不過現在已經擁有36NN豪乳的她仍不滿意，還在計劃下一次的整形，不少網友並不看好，留言酸她再整下去「會爆炸」。

分手後舊情復燃偷偷見面 約會竟被街景車拍下上了Google Maps

墨西哥一名女子跟前任男友分手後忍不住又和他見面，沒想到兩人在路邊約會的畫面竟被Google的街景車拍下，上傳到Google Maps上，讓女子只好在社群媒體上向親友坦承自己已經跟前任舊情復燃。

影／來抓包！6男「基本教練」藏一個假自衛隊 眼尖網友抓這動作：一看就不對

當過兵的人，都知道軍中有一套「基本教練」，對於立正、稍息、向左向右轉及向後轉等動作有嚴格規範，力求隊伍必須整齊畫一。近來日本網友，就分享一段做基本教練的影片，並在影片中加了一個謎題，引起網友的討論。

羅馬競技場秀HH巨乳 成人網紅引發網友暴動

國外一名成人網紅擁有傲人身材，經常在社群媒體上分享性感美照，近期她跟巨乳好友一起到羅馬競技場拍攝性感照片，吸引不少路人側目，但照片上傳後卻遭網友批評。

樂極生悲！夫妻嗑藥玩24小時馬拉松式性愛 夫送醫下場超慘

夫婦間進行性愛活動有助增進感情，不過要適可而止。德國有對夫婦到意大利旅遊期間，雙方在服食毒品的情況下，展開一場長達24小時的性愛馬拉松，可是最後丈夫因感到嚴重不適而需送院搶救，在當地住院1周後病情未見好轉，甚至被迫切除陰莖和睪丸保命，結果那場性愛馬拉松恐成人生中的最後性事，恩愛之旅演變成極慘悲劇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦