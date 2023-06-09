3歲童捉蛇入口！咀嚼蛇屍場面嚇壞家人 祖母憂蛇有毒急送院醫護都驚

他不是被蛇咬，而是拿蛇來咬！印度近日發生離奇事件，當地1名3歲男童被祖母發現拿起1條小蛇放入口咀嚼，當時蛇已經死亡，祖母嚇得扯走蛇屍再替男童清洗口中鮮血。男童父母知悉事件後趕回家，因憂慮是毒蛇，立即帶兒子連同蛇屍一起送入院。事件令醫護也大為震驚，稱平日多數只遇到被蛇咬的病患，沒料到是人咬蛇個案，幸經過24小時的藥物治療及觀察，醫生相信該蛇無毒，男童現已出院。

印媒報道，事發於北方邦城市法魯哈巴德（Farrukhabad ），6月3日，當地村莊的3歲男童阿尤什（Akshay）在家中的院子玩耍，突然間大叫，祖母趕到時竟見他口中叼住1條蛇。

祖母向當地報章透露，男童當時在咀嚼蛇，滿口是血，她即時將蛇扯走，發現蛇已死，立即替孫兒清洗口腔及通知其父母。另有報道指，小蛇當時由草叢爬出，阿尤什以為是朱古力，於是捉住就放入口。

阿尤什的父母擔心是毒蛇，不知具體情況下，就將蛇屍放入膠袋一併帶入院，希望幫助到醫生判斷。院方的醫護人員都被事件嚇倒，稱正常來說只會接收到被蛇咬傷的病人，醫生表示，男童接受藥物治療後情況安好，經過24小時觀察後，相信該蛇無毒，男童無性命危險，現已出院，但未提及蛇的品種。

報道指，印度有近300種蛇，當中逾60種有毒、逾40種有輕微毒性，世衛曾統計印度每年有達500萬人被蛇咬。

父母將蛇屍放入膠袋一同帶到醫院。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》