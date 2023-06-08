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22歲正妹分手後失蹤9年 原來屍體一直藏在前任男友家牆內
西班牙一名女子席波拉在22歲那年跟男友分手後就人間蒸發，過去9年來始終不見人影。近期男友因刺傷現任女友被捕，這才坦承當年是他殺害席波拉，屍體還在自家的牆壁中。
據《鏡報》（Mirror）報導，2011那年，19歲的席波拉（Sibora Gagani）跟男友羅密歐（Marco Gaio Romeo）一起搬到西班牙南部的太陽海岸。兩人交往多年，到2014年7月7日才分手。不過自從分手後就再也沒有人看過席波拉的身影，過去9年來警方不斷搜索仍找不到席波拉，最後只好把席波拉列為失蹤人口。
當時羅密歐被警方詢問時聲稱分手後席波拉就帶著所有物品離開了，他在分手後就沒有跟對方連絡過。羅密歐後來跟另一名女子寶拉（Paula）交往，並且生下一個孩子，但卻在最近因故爭執拿刀對寶拉怒刺14刀。
警方在逮捕羅密歐時，羅密歐看到警局牆上席波拉的失蹤協尋照片，放下心防承認當年是他傷害席波拉。羅密歐坦承，當年在殺害席波拉以後，用強酸溶解她的屍體，並將剩餘的殘骸藏在自家牆壁後面的空隙處。
警方於6月6日搜查羅密歐家中，發現牆壁後方空隙處確實有一個垃圾袋裝有人類遺骸，目前遺體已送往檢驗中心接受DNA檢驗，以確認是否為席波拉的屍體。
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