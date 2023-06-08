快訊

鍾沛君控「肆無忌憚親了我」 朱學恒稱斷片道歉：的確犯錯

扯！私幼餵藥案說明會 突改一對一家長爆氣：到場才知

谷超晚間轉中颱 最新動向、對台影響曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

22歲正妹分手後失蹤9年 原來屍體一直藏在前任男友家牆內

聯合新聞網／ 綜合報導
席波拉（圖左）2014年跟男友（圖右）分手後就人間蒸發。圖擷自鏡報
席波拉（圖左）2014年跟男友（圖右）分手後就人間蒸發。圖擷自鏡報

西班牙一名女子席波拉在22歲那年跟男友分手後就人間蒸發，過去9年來始終不見人影。近期男友因刺傷現任女友被捕，這才坦承當年是他殺害席波拉，屍體還在自家的牆壁中。

據《鏡報》（Mirror）報導，2011那年，19歲的席波拉（Sibora Gagani）跟男友羅密歐（Marco Gaio Romeo）一起搬到西班牙南部的太陽海岸。兩人交往多年，到2014年7月7日才分手。不過自從分手後就再也沒有人看過席波拉的身影，過去9年來警方不斷搜索仍找不到席波拉，最後只好把席波拉列為失蹤人口。

當時羅密歐被警方詢問時聲稱分手後席波拉就帶著所有物品離開了，他在分手後就沒有跟對方連絡過。羅密歐後來跟另一名女子寶拉（Paula）交往，並且生下一個孩子，但卻在最近因故爭執拿刀對寶拉怒刺14刀。

警方在逮捕羅密歐時，羅密歐看到警局牆上席波拉的失蹤協尋照片，放下心防承認當年是他傷害席波拉。羅密歐坦承，當年在殺害席波拉以後，用強酸溶解她的屍體，並將剩餘的殘骸藏在自家牆壁後面的空隙處。

警方於6月6日搜查羅密歐家中，發現牆壁後方空隙處確實有一個垃圾袋裝有人類遺骸，目前遺體已送往檢驗中心接受DNA檢驗，以確認是否為席波拉的屍體。

西班牙 女友 失蹤 殺人 分手 DNA

延伸閱讀

阿嬤煮麵！女兒、3孫子吃完後離奇身亡 真相曝光惹哭全網

起口角怒殺媽！她竟找女兒「分屍阿嬤」 還試圖「烤肉」滅證

胖妹減108公斤變火辣正妹 竟表示超後悔：性生活毀了

恐怖情人追愛到國外仍遭拒 痛下殺手用口罩悶死21歲正妹

相關新聞

22歲正妹分手後失蹤9年 原來屍體一直藏在前任男友家牆內

西班牙一名女子席波拉在22歲那年跟男友分手後就人間蒸發，過去9年來始終不見人影。近期男友因刺傷現任女友被捕，這才坦承當年是他殺害席波拉，屍體還在自家的牆壁中。

戴綠帽！父驗DNA證實小兒非親生揭妻出軌 報復後驚覺做錯結局逆轉

外國一名育有兩名兒子的爸爸，驗DNA發現其中一名兒子並非他親生，揭開妻子曾出軌的秘密，為此傷心欲絕的他，實行連串報復行動，可是很快他便意識到自己大錯特錯，事件發展出乎意料。

恐怖情人追愛到國外仍遭拒 痛下殺手用口罩悶死21歲正妹

國外一名男子因為瘋狂迷戀21歲正妹，從巴基斯坦追愛到英國。不料對方不願接受男子示愛，竟遭男子痛下殺手，屍體還被裝進行李箱，棄屍在樹叢中。

82年前的「時空旅人」被拍到了？專家從3關鍵判定非P圖

這張照片是「時空旅行」的證據嗎？「穿越劇」一直是電影電視劇裡的橋段，但這張1940年11月在加拿大卑詩省南叉橋（South Fork Bridge）重新開放拍攝的照片，似乎發現一名穿著與配件與旁人的時代背景搭不上的男子，讓人猜測，這是一名時空旅人穿越到82年前嗎？

阿嬤煮麵！女兒、3孫子吃完後離奇身亡 真相曝光惹哭全網

俄羅斯的一家法院判處了一名阿嬤19年有期徒刑，原因是她在煮好的麵條裡加了毒藥，殺了自己殘疾的女兒和3名小孫子，釀成4死的悲劇。被告莉迪亞（Lidia Shiryaeva）表示，因為丈夫不久前在車禍中身亡，照顧4名親屬讓她感覺喘不過氣、太繁重，才會犯下這起錯誤。

冷凍倉庫兼差一做11年！中年男一理由「冷到快往生也不辭」

現代冷凍食品發達，靠著優異的冷凍技術，讓食物長時間保存也不容易壞。然而，在冷凍食品方便的背後，也有著無數工作人員的辛酸。近來日本媒體，就透露了一位在冷凍食品業打工的中年男子，瞭解到這份工作的困難之處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦