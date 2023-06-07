出軌上百次、家有不明丁字褲 妻奪布娃娃丈夫「男子氣概」：他對我撒謊

一名37歲的巴西女子莫拉斯（Meirivone Rocha Moraes）去年與母親製作的布娃娃「馬賽羅」（Marcelo）墜入愛河，並稱自己懷孕了，更「產下」兩人愛的結晶，一個名為「馬塞利尼奧」（Marcelinho）的布娃娃寶寶。但近期莫拉斯卻控訴馬賽羅出軌了。

根據《鏡報》報導，莫拉斯說，馬賽羅出軌的消息是經朋友傳訊得知，她當下非常憤怒，「那天晚上我讓他睡沙發」。同時，莫拉斯更祭出懲罰，奪去了馬賽羅的「男子氣概」。

莫拉斯表示，馬賽羅的「男子氣概」是白色的、長約16公分的假陽具，「我怕其他女人會碰馬賽羅的生殖器」、「奪去之後，其他女人就不可能對他產生好感了」。莫拉斯更稱馬賽羅過去就曾出軌，聯繫人當中有500多個女性。

「上一次，我還在地板上發現一條亮粉色的丁字褲」，莫拉斯說道，「我發現馬賽羅跟其他女人在一起，但當我問他『她們是誰』，他沒有回答我」。然而莫拉斯又稱「我時不時會發現他和某個女孩談話，當我問『那是誰』時，他試圖說那是他的表妹」、「馬賽羅很調皮，他追求女人卻又對我撒謊」。

但莫拉斯並不後悔與馬賽羅結婚，回憶婚禮當天，莫拉斯表示「那是個美好的一天，他是我夢寐以求的男人」、「他有很多優點，唯一的缺點是很懶惰，因為他根本不工作，但我是一名戰士，我會為我們的未來繼續努力」。