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起口角怒殺媽！她竟找女兒「分屍阿嬤」 還試圖「烤肉」滅證

聯合新聞網／ 綜合報導
凱迪絲（右）在口角後對媽媽（左）痛下殺手，還找來女兒協助分屍滅證。圖擷自每日郵報
凱迪絲（右）在口角後對媽媽（左）痛下殺手，還找來女兒協助分屍滅證。圖擷自每日郵報

美國馬里蘭州一名女子因為跟母親口角，不僅失手殺害母親，更泯滅良心叫女兒幫忙將阿嬤分屍。兩人異想天開用烤肉架「烤肉」滅證，但屍體腐敗的味道引來警方搜查，最後兩人雙雙遭到逮捕。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，44歲的凱迪絲（Candace Craig）於5月23日時和71歲的媽媽瑪格麗特（Margaret Craig）發生嚴重爭執。凱迪絲一氣之下痛下毒手殺害母親，並要19歲的女兒莎莉亞（Salia Hardy）幫忙毀屍滅跡。

法庭文件指出，凱迪絲盜刷瑪格麗特的信用卡，瑪格麗特發現後表示要向警方舉報，結果遭到親生女兒殺害。凱迪絲跟莎莉亞用電鋸將瑪格麗特分屍，並且將肉塊放上烤肉架，試圖用「烤肉」湮滅證據。

6月2日下午警方接獲不具名民眾報案，表示已多日不見瑪格麗特身影，於是到受害者家中查看。警方表示，當時一進門就聞到一股腐敗的味道，門外有3個白色塑膠袋，地板上有血跡和疑似人體組織的痕跡。他們到地下室查看，發現地下室不僅到處都是血跡，還查獲一把電鋸、其他分屍器具以及清潔用品。

凱迪絲被控犯下一級及二級謀殺罪，女兒莎莉亞則被列為共犯，本案將在7月3日舉行聽證會。

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