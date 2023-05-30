70歲老婦報警稱生了孩子 家中牆壁竟找到3具數十年前「嬰骸」

日本大阪府警方早前接到1名70多歲婦人報案，她指自己生了孩子，希望警方可盡快到場。待警方到場後，在老婦家中房間內的牆壁內，挖出3具嬰兒骸骨，而老婦指是她在40、50年前生下的，警方現正進行調查。

綜合日媒報導，這名老婦現居於大阪大東市，25日下午約2時半，她致電到警局報案，告訴警方「我生了孩子 ！」，希望警方盡快派員到她家協助。

警方接報到場後，找不到剛出生的嬰兒，反而在老婦住所的2樓房間牆壁內，找到3個膠袋，內裡竟然藏有3具嬰兒骸骨。老婦當場告知警員，這3個孩子是她在40、50多年前生下，不過當警方詢問孩子其他資料時，她變得語無倫次，無法清晰回答警員提問。

法醫初步檢驗3具嬰兒遺體，發現他們都是經過10月懷胎正常懷孕後產下，至於嬰兒性別、死因及死亡時間已無法確定，但他們身上沒有骨折痕迹，法醫暫時不清楚是在產後死亡還是屬於死產。

據了解，老婦與84歲丈夫及2名逾50歲子女居住，家人對嬰骸存在完全不知情。警方目前正朝屍體遺棄罪方向調查，並會再向老婦家人進一步查問，以及會對嬰兒遺體進行DNA測試。

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文章授權轉載自《香港01》