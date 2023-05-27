假抱怨真炫富？杜拜人妻拍片稱「有錢很累」 網揪1點要她放輕鬆
阿拉伯聯合大公國杜拜一名人妻拍影片分享身為富豪的煩惱，包括丈夫買太多精品給她以及走在路上怕被搶擊，引來網友砲轟和調侃「別擔心，半個杜拜比妳有錢」。
23歲的琳達·安德拉德（Linda Andrade）在TikTok上擁有超過52萬粉絲，出生於約旦的她在19歲時嫁給了外匯和加密貨幣交易員瑞奇·安德拉德（Ricky Andrade），現定居杜拜，自稱是「原始杜拜家庭主婦」。
安德拉德在影片中展現著她奢侈的名牌包和閃閃發亮的珠寶首飾稱，對財富的新鮮感很快就會消退，她已經受夠了「每一餐都像是盛宴」，而且丈夫買了「太多東西」，讓她「害怕被搶劫」。
她還抱怨，自己總是要保持得漂漂亮亮，而且一直在旅行實在「太累了」。
安德拉德曾在美國生活，當時她和一家六口住在一間只有一個浴室的公寓裡。她從16歲開始創業，從事美容水療生意，如今經常利用TikTok幫丈夫宣傳業務。
網友：是開玩笑還是真膚淺？
《8視界新聞網》根據《每日郵報》報導，安德拉德的「抱怨」影片在TikTok上已有超過1100萬人次瀏覽，在Instagram上有超過2萬2000個讚。
網友們留言表示，安德拉德看起來「壓力很大」，願意代替她分擔壓力。也有網友質疑她的行為，不知道她是否在開玩笑，還是在真炫耀。
不過，得到最多點讚的留言是網友打臉安德拉德說「妳住在杜拜，沒有人會在這裡搶劫妳，杜拜有一半的人比妳有錢，所以請放輕鬆。」
@lionlindaa
Im posting the *good things* next 🖤✨ #millionaire #wife #dubai #rich♬ Habibi (Albanian Remix) - Ricky Rich & Dardan
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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