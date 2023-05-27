快訊

遭野狗咬死？台南梅嶺比丘尼離奇陳屍山徑 警初判死因：外力造成

大反攻迫在眉睫？烏總司令發影片喊話：是時候奪回屬於我們的東西了

北京不放行陸客…台灣將產生巨大「觀光逆差」 旅遊業界大老憂心

假抱怨真炫富？杜拜人妻拍片稱「有錢很累」 網揪1點要她放輕鬆

8視界／ 8視界
杜拜一名人妻拍影片分享身為富豪的煩惱，卻引起網友兩極討論。圖／截自TikTok影片
杜拜一名人妻拍影片分享身為富豪的煩惱，卻引起網友兩極討論。圖／截自TikTok影片

阿拉伯聯合大公國杜拜一名人妻拍影片分享身為富豪的煩惱，包括丈夫買太多精品給她以及走在路上怕被搶擊，引來網友砲轟和調侃「別擔心，半個杜拜比妳有錢」。

23歲的琳達·安德拉德（Linda Andrade）在TikTok上擁有超過52萬粉絲，出生於約旦的她在19歲時嫁給了外匯和加密貨幣交易員瑞奇·安德拉德（Ricky Andrade），現定居杜拜，自稱是「原始杜拜家庭主婦」。

安德拉德在影片中展現著她奢侈的名牌包和閃閃發亮的珠寶首飾稱，對財富的新鮮感很快就會消退，她已經受夠了「每一餐都像是盛宴」，而且丈夫買了「太多東西」，讓她「害怕被搶劫」。

她還抱怨，自己總是要保持得漂漂亮亮，而且一直在旅行實在「太累了」。

安德拉德曾在美國生活，當時她和一家六口住在一間只有一個浴室的公寓裡。她從16歲開始創業，從事美容水療生意，如今經常利用TikTok幫丈夫宣傳業務。

網友：是開玩笑還是真膚淺？

《8視界新聞網》根據《每日郵報》報導，安德拉德的「抱怨」影片在TikTok上已有超過1100萬人次瀏覽，在Instagram上有超過2萬2000個讚。

網友們留言表示，安德拉德看起來「壓力很大」，願意代替她分擔壓力。也有網友質疑她的行為，不知道她是否在開玩笑，還是在真炫耀。

不過，得到最多點讚的留言是網友打臉安德拉德說「妳住在杜拜，沒有人會在這裡搶劫妳，杜拜有一半的人比妳有錢，所以請放輕鬆。」

文章授權轉載自「8視界新聞網」

杜拜 超級富豪 TikTok 搶劫 Instagram

延伸閱讀

二度確診在家養病…爺爺神手剪出「1復古髮型」 女高中生崩潰：怎麼回學校

在南韓「霸氣上架」、台灣超商卻找嘸？網揭「這款」15元懷舊飲料藏身處

穿挖空性感服闖環球影城被炎上 櫻花妹收匿名者禮物「竟是保時捷」

縱慾太興奮！猛男「撞錯位置」聽咔噠聲響 命根子斷3節痛爆求醫

相關新聞

縱慾太興奮！猛男「撞錯位置」聽咔噠聲響 命根子斷3節痛爆求醫

「愛的連結」太興奮竟引發慘痛悲劇！非洲坦尚尼亞一名男子與女友發生性行為時，生殖器不慎滑出，且男子又因過度興奮「撞錯位置」，狠狠撞擊女方的會陰部後傳出「咔噠」聲響，陰莖嚴重受傷「3處斷裂」，讓男子痛得差點升天...

假抱怨真炫富？杜拜人妻拍片稱「有錢很累」 網揪1點要她放輕鬆

阿拉伯聯合大公國杜拜一名人妻拍影片分享身為富豪的煩惱，包括丈夫買太多精品給她以及走在路上怕被搶擊，引來網友砲轟和調侃「別擔心，半個杜拜比妳有錢...

60歲截肢男與愛犬遇千隻殺人蜂圍攻 全身被螫250針恐怖照片曝光

美國亞利桑那州1名60歲坐輪椅男子，與愛犬如常外出散步，突然遭1,000隻殺人蜂圍攻突襲，而其鄰居門外閉路電視（CCTV）拍下事發經過。片段可見，他被殺人蜂圍攻時倒在地上，並向前爬行想要逃開牠們，初時有警員到場但亦受到攻擊，要到消防員射水才成功驅趕這群殺人蜂。男子送院發現全身被針了250處，面部尤其嚴重，嘴也腫了起來，連他的愛犬也未能幸免，被螫超過50針。

流落155年！英國王室拒絕歸還衣索比亞王子遺體

「獨自一人，在一個陌生的國家...死後也無法回國。」英國曾是領土遍布全球的殖民帝國，如今仍有無數來自前殖民地的文物留存在英國——其中，包括了衣索比亞王子阿萊馬耶胡（Dejatch Alemayehu）的遺體。阿萊馬耶胡在1868年，以7歲之齡被英軍帶往英國，18歲過世後安葬於溫莎城堡，多年來衣索比亞不斷請求英國王室歸還他的遺體及英軍掠奪的文物，但今年5月再次遭到王室拒絕，理由是擔憂遺體挖掘工程可能影響溫莎城堡的其他墓穴。衣索比亞政府對白金漢宮的決定表達失望，指出會持續努力促成王子遺體與文物歸還母國——為何阿萊馬耶胡會被帶去英國？而過往殖民帝國所掠奪的文物，究竟要如何才能回到母國？

談不倫戀賠上性命！跟已婚小三分手被嗆「下面太小」 男狂怒對女友開槍爆頭

美國一名男子自己已婚卻還是愛上另一名已婚女子，在要求對方離婚時爆發口角，被對方譏笑「GG超小」，讓他氣得拿槍爆頭怒殺對方，最後被判無期徒刑。

恐怖！21歲女懷孕遭男友活活打死 剖腹取嬰放火燒屍 原因極心寒

馬來西亞發生恐怖情人奪命案，一名剛畢業的20歲男大學生，發現女友懷孕4個月，要求女友隱瞞懷孕不果，竟然徒手活活打死女友，繼而用刀刺女友腹部，企圖挖出4個月大親生骨肉，最後更兩度縱火想毀屍滅跡。男生目前已被拘捕，而鄰居揭開女死者更多悲慘身世。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦