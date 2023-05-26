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60歲截肢男與愛犬遇千隻殺人蜂圍攻 全身被螫250針恐怖照片曝光

香港01／ 撰文：喬納森
約翰身上被螫超過250針，包括面部，雙臂及背部，而嘴唇亦腫了起來。（影片截圖）
約翰身上被螫超過250針，包括面部，雙臂及背部，而嘴唇亦腫了起來。（影片截圖）

美國亞利桑那州1名60歲坐輪椅男子，與愛犬如常外出散步，突然遭1,000隻殺人蜂圍攻突襲，而其鄰居門外閉路電視（CCTV）拍下事發經過。片段可見，他被殺人蜂圍攻時倒在地上，並向前爬行想要逃開牠們，初時有警員到場但亦受到攻擊，要到消防員射水才成功驅趕這群殺人蜂。男子送院發現全身被針了250處，面部尤其嚴重，嘴也腫了起來，連他的愛犬也未能幸免，被螫超過50針。

綜合外媒報道，60歲男子約翰（John Fischer）右腳因受感染，在8年前截肢，現須靠輪椅出外。事發於5月20日，當時約翰與愛犬Pippin如常外出，他們突然遭到1000隻殺人蜂圍攻，約翰聽到蜜蜂的嗡嗡聲，當下感到面部、雙臂和背部都被殺人蜂掩沒，他奮力逃避時跌下輪椅，並鬆開Pippin的狗帶，讓牠跑到鄰居家避難。

約翰鄰居門外CCTV拍下事發過程，影片可見約翰跌在地上，一邊拉高衣嶺保護自己面部，一邊在地上爬行，狀甚痛苦。後來警方接報到場，亦遭到殺人蜂襲擊，須立即返回警車內，直到消防員到場，用水喉射向約翰，才成功驅趕這群殺人蜂，並將約翰送院，而Pippin則被送往動物醫院。

醫生檢驗後發現約翰身上被螫超過250針，包括面部，雙臂及背部，而嘴唇亦腫了起來，而Pippin亦被螫逾50針。約翰其事後表示，現場有2,000至3,000隻殺人蜂，估計約1,000隻向他施襲，而Pippin因對蜜蜂敏感，傷勢較嚴重。

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文章授權轉載自《香港01》

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