快訊

MLB／張育成27日復健賽親發文問好 抵達2A會合劉致榮

腎不好、洗腎病人該怎麼吃水果？遵守2原則「這水果」不能碰！

超商浩克翻版？美國紐約警「狂揍遊民6拳」下場超慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恐怖！21歲女懷孕遭男友活活打死 剖腹取嬰放火燒屍 原因極心寒

香港01／ 撰文：布萊恩
馬來西亞發生恐怖情人命案，一名女子遭男友打死，再剖腹取嬰並放火燒屍。（網上圖片）
馬來西亞發生恐怖情人命案，一名女子遭男友打死，再剖腹取嬰並放火燒屍。（網上圖片）

馬來西亞發生恐怖情人奪命案，一名剛畢業的20歲男大學生，發現女友懷孕4個月，要求女友隱瞞懷孕不果，竟然徒手活活打死女友，繼而用刀刺女友腹部，企圖挖出4個月大親生骨肉，最後更兩度縱火想毀屍滅跡。男生目前已被拘捕，而鄰居揭開女死者更多悲慘身世。

綜合馬來西亞媒體報道，當地警方周二（5月23日）早上接報，雪州甘雙溪令茂附近油棕園發現一具女子焦屍。女死者遺體被燒毀60%，尤其是頭部全焦，死狀恐怖，警方事後拘捕女死者男友，延扣6天助查。

警方調查指，女死者21歲，是餐廳服務員，而男友20歲，剛大學畢業，兩人相識1年，女死者已懷孕4個月。

警方表示，5月22日晚上10時，男友駕車載女友到案發油棕園，要求女友隱瞞懷孕消息，但女友拒絕，雙方口角，男友竟暴怒活生生徒手打死女友，更用利刀刺女友腹部，企圖將親生骨肉挖出來，並放火燒屍。男友之後駕車回家，但由於不放心，第二天早上返回案發現場再度放火燒屍，意圖毀屍滅跡。

鄰居亦揭開女死者悲慘身世，指女死者10年前搬到雪州大港出租屋，與兄弟姐妹同住，而其父母因健康問題，相繼在前年及去年病逝。鄰居形容女死者是沉默寡言的姑娘，「我簡直不敢相信死者會有如此悲痛遭遇」。

延伸閱讀：

偷窺女鄰居沖涼！男回家墮樓亡　家屬怒告女子索賠　法官咁判惹議

丈夫出軌仍表現體貼　人妻扮唔知嘆婚姻只剩責任　網民心酸籲離婚

文章授權轉載自《香港01》

女友 馬來西亞 懷孕 餐廳

延伸閱讀

嚐禁果搞大肚子！渣男打死女友還想「剖腹取嬰」 焚燒屍體滅跡被逮

驚見女友包包藏「藍色藥丸」 上網一查嚇呆：我這頭頂是肯定綠了

前少棒國手刺死女友仍判15年 二審理由：原審認事用法無違

桃園男酒駕通緝叫代駕竟被抓 他大呼倒楣女友更氣炸

相關新聞

60歲截肢男與愛犬遇千隻殺人蜂圍攻 全身被螫250針恐怖照片曝光

美國亞利桑那州1名60歲坐輪椅男子，與愛犬如常外出散步，突然遭1,000隻殺人蜂圍攻突襲，而其鄰居門外閉路電視（CCTV）拍下事發經過。片段可見，他被殺人蜂圍攻時倒在地上，並向前爬行想要逃開牠們，初時有警員到場但亦受到攻擊，要到消防員射水才成功驅趕這群殺人蜂。男子送院發現全身被針了250處，面部尤其嚴重，嘴也腫了起來，連他的愛犬也未能幸免，被螫超過50針。

流落155年！英國王室拒絕歸還衣索比亞王子遺體

「獨自一人，在一個陌生的國家...死後也無法回國。」英國曾是領土遍布全球的殖民帝國，如今仍有無數來自前殖民地的文物留存在英國——其中，包括了衣索比亞王子阿萊馬耶胡（Dejatch Alemayehu）的遺體。阿萊馬耶胡在1868年，以7歲之齡被英軍帶往英國，18歲過世後安葬於溫莎城堡，多年來衣索比亞不斷請求英國王室歸還他的遺體及英軍掠奪的文物，但今年5月再次遭到王室拒絕，理由是擔憂遺體挖掘工程可能影響溫莎城堡的其他墓穴。衣索比亞政府對白金漢宮的決定表達失望，指出會持續努力促成王子遺體與文物歸還母國——為何阿萊馬耶胡會被帶去英國？而過往殖民帝國所掠奪的文物，究竟要如何才能回到母國？

談不倫戀賠上性命！跟已婚小三分手被嗆「下面太小」 男狂怒對女友開槍爆頭

美國一名男子自己已婚卻還是愛上另一名已婚女子，在要求對方離婚時爆發口角，被對方譏笑「GG超小」，讓他氣得拿槍爆頭怒殺對方，最後被判無期徒刑。

恐怖！21歲女懷孕遭男友活活打死 剖腹取嬰放火燒屍 原因極心寒

馬來西亞發生恐怖情人奪命案，一名剛畢業的20歲男大學生，發現女友懷孕4個月，要求女友隱瞞懷孕不果，竟然徒手活活打死女友，繼而用刀刺女友腹部，企圖挖出4個月大親生骨肉，最後更兩度縱火想毀屍滅跡。男生目前已被拘捕，而鄰居揭開女死者更多悲慘身世。

英國婦同一天生下姊妹卻不是雙胞胎 「妹妹」反超變成「姐姐」

英國一名婦女同一天生下兩名女嬰，本以為是雙胞胎，但兩姐妹體型差異卻極大，讓護理師也困惑，經檢查後才知道，原來兩人是相隔近一個月受孕的，而且先出生的姐姐其實比較晚受孕...

當出租女友月入逾30萬元 她建議女生「不要讓男人約免錢的」

墨西哥一名女子光是當「出租女友」每個月可以賺超過1.2萬美元（約36萬台幣），她不但覺得「付費約會很正常」，還建議所有女生「別讓男生約免錢」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦