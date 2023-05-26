恐怖！21歲女懷孕遭男友活活打死 剖腹取嬰放火燒屍 原因極心寒

「獨自一人，在一個陌生的國家...死後也無法回國。」英國曾是領土遍布全球的殖民帝國，如今仍有無數來自前殖民地的文物留存在英國——其中，包括了衣索比亞王子阿萊馬耶胡（Dejatch Alemayehu）的遺體。阿萊馬耶胡在1868年，以7歲之齡被英軍帶往英國，18歲過世後安葬於溫莎城堡，多年來衣索比亞不斷請求英國王室歸還他的遺體及英軍掠奪的文物，但今年5月再次遭到王室拒絕，理由是擔憂遺體挖掘工程可能影響溫莎城堡的其他墓穴。衣索比亞政府對白金漢宮的決定表達失望，指出會持續努力促成王子遺體與文物歸還母國——為何阿萊馬耶胡會被帶去英國？而過往殖民帝國所掠奪的文物，究竟要如何才能回到母國？

2023-05-26 09:37