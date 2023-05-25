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當出租女友月入逾30萬元 她建議女生「不要讓男人約免錢的」
墨西哥一名女子光是當「出租女友」每個月可以賺超過1.2萬美元（約36萬元台幣），她不但覺得「付費約會很正常」，還建議所有女生「別讓男生約免錢」。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，柯咪（Kirrmy）除了當「出租女友」之外，也經營社群媒體，在Instagram和TikTok上擁有30萬名粉絲。她做這份特別的工作已經好幾年了，當年第一次有人要找她約會，就提議要支付500美元（約1.5萬元台幣）。
柯咪說，當初這位客人告訴她，之所以會找她是因為她是日本裔，聽說在日本花錢出租女友很常見，所以才會想到要找她當出租女友。從那時候開始，柯咪就會陪花錢的客人出去玩，甚至做出勾手等親密舉動，來讓對方有「戀愛感」。
她提到，大部分的客人為了保密，都希望不要在市中心約會，因此對柯咪來說這是雙贏局面，因為她跟客人出去時會覺得很平靜。她的基本收費為540美元（約1.6萬元台幣），但有不少客人覺得她的服務很好，願意支付數千美元。
柯咪受訪時表示，因為陪男生出去玩當出租女友不是平常會做的事，所以一定要開高價，她還鼓勵女生們不要免費約會，認為花錢租女友本來就非常正常。
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