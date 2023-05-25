女兒生日趴「辣媽穿透視裝熱舞」遭抨擊 她反嗆：身體是我的

巴西一名辣媽在女兒的生日派對上熱舞，甚至身穿透明薄紗洋裝，自信展露自己的好身材。影片曝光後在社群平台掀起熱議，許多網友開始言語攻擊她，但她卻絲毫不在意。

根據外媒報導，來自巴西的26歲辣媽阿澤維多（Brenna Azevedo），近日幫女兒舉辦生日派對，邀請許多親朋好友參與。從影片中可以看見，阿澤維多和抱著女兒的老公一起進場，她身穿透明薄紗洋裝，裡面只穿丁字褲，並興奮地扭腰擺臀，場面相當熱鬧。

不過，阿澤維多熱舞的影片被傳上社群平台，許多網友開始抨擊她，認為在女兒面前沒有做好身教，不應該太過暴露。對此，阿澤維多拍影片解釋，坦言自己不在意網友的攻擊，而且當天現場的人都玩得很開心，「女兒是我的，錢是我的，身體是我的，我想做什麼就做什麼」。