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9點上班幾點到？60歲、Z世代認知大不同 「越來越晚」差整整30分鐘
9點上班你覺得該幾點到？日前南韓YouTube頻道「AND」一支影片中，邀請到5位來自不同世代的族群，從10多歲的孩童，到60歲的年長者，詢問大家「若9點上班，應該要幾點到班？」沒想到各族群的答案大不同，引起廣大迴響。
首先登場的，是今年10歲、屬於「α世代（泛指2010年後出生者）」的小女孩，她認為8點59分到班即可，「這樣才可以多休息一點，就算只有一分鐘」；接著輪到「Z世代（1990年代末至2010年代前期出生者）」的23歲女性，她則回答「大概8點50分？自己通常會提早10分鐘到」，但她指出，其實9點壓線到也沒關係，更反問一句「不是9點才上班嗎？」
第三位現年32歲的「M世代（指1981年到1996年間出生者）」職場女性則表示，開始工作後發現，每天都有許多料想不到的事情發生，考量到這些難以預料的情況，至少10分鐘前要到辦公室，斬釘截鐵地說道「10分鐘前就要到班」；至於一名40多歲的「X世代（泛指1965年至1980年出生者）」男性則直言，「以工作效率而言，一般來說30分鐘前要到」。
最後一位是誕生於「嬰兒潮世代」、今年已超過60歲的先生分享，自己總是8點30分抵達辦公室。他坦言，若姍姍來遲總要看別人的眼色，因此30分鐘前到「是為了心安理得」、「不想要不安地過職場生活」；然而當影片企畫團隊問道「若有晚輩9點才壓線上班呢？」先生則笑笑地表示「工作表現好就沒關係」，但默默補上一句「通常只有工作能力差的人才會遲到」。
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