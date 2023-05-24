9點上班幾點到？60歲、Z世代認知大不同 「越來越晚」差整整30分鐘

「那麼雨後，是不是也要拿著白布遮著天空，避免人們看到彩虹？」馬來西亞內政部在5月初前往瑞士手錶品牌Swatch的16家大馬分店，一共沒收了164支手錶，原因是：該系列以彩虹為主題的手錶，被認為「公開宣揚LGBT文化」。該事件由媒體《The Edge》在5月22日首先報導後，隨即引發爭議。這並非馬來西亞第一次傳出類似爭議，近期樂團Coldplay因支持LGBT，而遭當地保守政黨反對來馬開唱的事件，都反映了該國走向保守化的趨勢，包括剛上任的首相安華也已說明「絕不承認LGBT」。Swatch事件發生什麼事？又反映了馬來西亞社會什麼樣的保守趨勢？

2023-05-24 09:47