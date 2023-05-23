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速食店見證愛情！準新人寄婚禮邀請函 麥當勞竟給「驚喜賀禮」

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準新人驚喜收到來自麥當勞的「炸雞塊花束」。圖／取自TikTok@only_148cm
準新人驚喜收到來自麥當勞的「炸雞塊花束」。圖／取自TikTok@only_148cm

新加坡一對情侶在交往時，常到一家速食店用餐，這個速食店可謂是他倆愛情旅程的見證者，兩人準備結婚時突發奇想，給速食店也發了一封邀請函，沒想到速食店還真的回信，還送上了用炸雞塊做成的「花束」，讓他們感到既窩心又驚喜。

根據《8視界新聞網》報導，這名準新娘在Instagram分享，她和未婚夫向對他們倆別具意義的地方發送婚禮請帖，其中一個就是跨國連鎖速食店麥當勞

「無論是早餐、午餐、晚餐、宵夜，麥當勞是我們時常去的地方，我們肯定要發請帖給他們！」

準新娘也說，在婚禮的兩個星期前就將請帖發出，一開始只是覺得好玩和製造回憶，沒想到麥當勞還真的在收到邀請函後就聯繫了他們，並送上特別的禮物，也就是一整束用「麥克雞塊」（McNugget）做成的花束，甚至還有不同口味的沾醬。

準新娘Agnes對麥當勞表示感謝，並表示兩人都吃得非常開心。

「麥當勞永遠是讓我們快樂的地方！」

相關短片上傳到社群媒體後已累積十多萬的瀏覽量，不少網友也在留言中說要仿效。「我想要再結一次婚，然後跟麥當勞要花束」、「我會把邀請函發給新加坡金管局，看看他們會給我什麼？」

不過也有網友說，有了這次先例後，應該會有人一窩蜂給餐廳發邀請函，相信接下來這招應該不靈驗了。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

新加坡 麥當勞 速食 婚禮 結婚 愛情 情侶

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