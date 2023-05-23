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上IKEA官網花2400元買桌子 運費卻要3.3萬讓買家超傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲一名網友上IKEA官網訂桌子，80美元的桌子運費竟然要1099美元，讓她超級傻眼。示意圖／ingimage
澳洲一名網友上IKEA官網訂桌子，80美元的桌子運費竟然要1099美元，讓她超級傻眼。示意圖／ingimage

澳洲一名女子在IKEA官網上訂了一張價值80美元（約2460元台幣）的桌子，不過把東西寄到家卻被收了1099美元（約33800元台幣）的運費，讓她超級傻眼。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名女網友在知名論壇Reddit上分享，自己想要在IKEA的官網訂桌子，但是準備送出時卻發現桌子只要80美元，運費卻要1099美元，讓她超級傻眼，怎麼會「去度假比買東西的運費還便宜」。

這名網友住在新南威爾斯州北部的阿米代爾市（Armidale），但是距離她最近的IKEA也要450公里，位於昆士蘭州的郊區洛根市（Logan），也因此運費特別貴。

網友在Reddit上分享自己的結帳畫面，桌子的運費高達1099美元。圖擷自Reddit
網友在Reddit上分享自己的結帳畫面，桌子的運費高達1099美元。圖擷自Reddit

原po表示，因為她住得比較遠，之前也被收過高額的運費，不過從來沒有遇過運費比想買的東西價格高出13倍的。她說，如果要開車去這家IKEA取貨，要花的費用就跟運費一樣高，所以最後她決定退而求其次，在家附近買「比較醜的桌子」。

這篇發文引來不少人留言，有人就開玩笑說，如果去現場買比較便宜，就當作是去雪梨度假順便買好了。另一名網友則推測，IKEA可能是為了提升單筆銷售金額，才會故意把運費訂得很高，希望客戶能多買一點。

IKEA 澳洲

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