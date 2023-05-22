醫師進行截肢手術「突缺人手」 找清潔工協助開刀
德國某醫院外科醫師在為病患進行截肢手術時，深怕患者在局部麻醉手術過程中亂動，「突發奇想」找醫院清潔工幫忙壓制病患，並幫忙傳遞遞手術器械，儘管手術成功，病患並沒有任何併發症，但執刀醫師因違反規定遭到解雇。
根據外媒《ABC NEWS》、《每日郵報》報導，該名外科醫師任職於德國法蘭克福美茵茨市（Mainz）美茵茨大學醫院（Mainz University Hospital），在2020年一次腳趾截肢手術中，共同執刀的醫師臨時被叫去急診室幫忙，只留下他與不符合資格的助手在場，但該醫師仍然堅持動刀，但由於病患只有局部麻醉，手術過程中過於焦慮，醫師深怕病患亂動影響動刀，竟找到一名「清潔工」按住腿部，並且幫忙傳遞遞手術器械。
根據報導，雖然兩名醫師臨時被找去急診室幫忙，讓手術過程發生緊急狀況，但是該名清潔工毫無醫療相關經驗，儘管病人手術成功，沒有任何併發症，不過此醫療過程明顯違反醫療規定。在院方主管於手術室裡發現清潔工，手上還拿著帶血的紗布墊，他詢問清潔工發生什麼事，才知道他臨時當了「手術助理」，這起醫療違規事件才曝光。
當地衛生部發言人對此發表聲明「這場手術明顯違反了現行規範」，醫院負責人諾伯特·菲佛（Norbert Pfeiffer）表示，在沒有沒有合格助手情況下，外科醫生仍然堅持進行手術，而這種情況「這永遠都不應該發生」。據了解，這名外科醫師因違反醫療規範，最終被開除。
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