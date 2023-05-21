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成本才200元！男大生「自製冷氣」爽睡整晚 教學曝光
夏天要到了，想開冷氣又想省電費該怎麼辦？近日一名馬來西亞大學生自製「低成本冷氣」，成品實測不但能維持2至3小時的冷風，總成本更是不到30令吉（約台幣204元）。
這名大學生丹尼爾在TikTok上PO影片分享，最近天氣炎熱，他與室友為了省電費不開冷氣，常常睡到一半就被熱醒，因此突發奇想，決定自己DIY做簡易版冷氣，所需要的工具包括電風扇、保麗龍箱子、鹽、冰塊和兩個寶特瓶，總成本不到30令吉（約台幣204元），製作方法也很簡單。
@danielltwoplus
aircond diy for student !!♬ original sound - cigarattes after sleep
丹尼爾先在保麗龍箱的蓋子上弄了一個洞口，讓電風扇的風能夠灌進去，再將保麗龍箱的旁邊穿兩個洞，並把冰塊放入再撒上鹽巴，最後將兩個塑膠瓶對半切開，塞進箱子的兩個洞中，就能順利得到涼爽又便宜的冷氣了。他與室友也在宿舍內製作兩台，炎熱的晚上也能夠好好睡上一覺。
這台自製冷氣能維持2至3小時的冷風，而丹尼爾接下來還有改良計畫，將改用乾冰DIY，因為乾冰融化更慢，可以讓低溫維持更久。
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