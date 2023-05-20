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新冠疫情影響 日本研究：奈良鹿「鞠躬」次數減少

香港01／ 撰文：成依華
新冠疫情持續逾3年，日本奈良女子大學一項有趣研究顯示，奈良鹿在接受遊客提供鹿餅時的「鞠躬」次數有所減少，認為可能是鹿跟人類接觸機會減少，導致「忘記」之前習慣的動作。圖為少了遊客餵仙貝，有些奈良鹿跑到車站覓食。（美聯社）
新冠疫情持續逾3年，日本奈良女子大學一項有趣研究顯示，奈良鹿在接受遊客提供鹿餅時的「鞠躬」次數有所減少，認為可能是鹿跟人類接觸機會減少，導致「忘記」之前習慣的動作。圖為少了遊客餵仙貝，有些奈良鹿跑到車站覓食。（美聯社）

新冠疫情持續逾3年，全球旅遊業曾長期停滯，日媒5月20日報導，日本奈良女子大學一項有趣研究顯示，奈良鹿在接受遊客提供鹿餅時的「鞠躬」次數有所減少，認為可能是鹿跟人類接觸機會減少，導致「忘記」之前習慣的動作。

奈良女子大學理學部教授遊佐陽一公布了這項研究，調查人員在奈良東大寺南大門附近3個地方研究鹿的形態，並比對疫情前的數據。

研究發現在人類展示鹿餅時，鹿的「鞠躬」次數從新冠疫情前的平均每人10.2次，減少至疫情期間的6.4次。

研究又發現在疫情期間，在該3個地方出現鹿的數量減少，從2019年的平均167頭，在2020年疫情大流行期間減至65頭。

遊佐陽一稱「人類活動的停滯，很快就影響了鹿的行為。可能是因為即使鞠躬也得不到鹿餅這一『報酬』，以及在不與人見面的時候，忘記鞠躬的原因吧。如果今後遊客增加的話，相信鞠躬也會增加。」

鞠躬不是表謝意？

遊佐陽一過去曾表示，「鞠躬」只是人類自我認為有禮的表現，他認為鹿向人類低頭，不是表達謝意，反而是「快點拿來」的意思，又指出如果遇到鹿快速鞠躬，而遊客也沒有奉上食物的話，鹿有可能會攻擊。

延伸閱讀：

日本五一黃金週長達10天！全國報復式出遊 奈良鹿被餵到拔腿逃走

日本遊客驟減無仙貝吃奈良鹿驚排「黑豆便」　原因竟然是......

文章授權轉載自香港01》

疫情 奈良 日本 香港

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