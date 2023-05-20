高溫熱炸了！櫻花妹留「這髮型」超清涼 網友看了大讚：夏天完美髮型

炎炎夏日到來，許多留長髮的民眾正面臨「最難熬時刻」，總在這時猶豫要不要把頭髮剪短。近日，一名日本網友分享理髮心得，自曝去年開始留了「這髮型」後，天氣再熱都不怕，不僅方便擦汗還很好整理。貼文曝光後立刻掀起討論，網友看到照片後忍不住大嘆「這是超適合夏天的完美髮型」。

不畏夏日高溫，日本網友エビ原カツ美總能維持著及肩長髮的造型，近日她在推特自爆「髮型的秘密」，從照片可見，原PO並非單純留了一整頭的長髮，而是把下半部的頭髮全部剃掉，僅將後腦杓上半部的頭髮留長，並藉此遮蓋被剃掉的部分。

日本網友エビ原カツ美剃掉一半的頭髮，大讚相當清爽。圖／取自Twitter@ebipuri18

エビ原カツ美表示，從去（2022）年開始便留了這個髮型，至今只有家人知道她「剃掉半顆頭」，現在只要下半部的頭髮一留長，她就會立刻剪掉。她也透露，留了這髮型後相當舒服，平常擦汗也很方便，且大多時間她都會把頭髮放下來，或是綁成低馬尾，造型不會太過突兀。

獨特的造型也讓網友們嘖嘖稱奇，「這是一款超適合夏天的完美髮型」、「看起來真不錯，我也想剪這髮型」、「這是網路流行的造型嗎，感覺超清涼」、「太棒了！我頭髮超多很想剪成這樣，但很怕綁馬尾時剃掉的部分很明顯」、「能留這種髮型，妳一定是位美人吧」，也有人分享經驗，「我大四時留過同款，很涼快，就是後期長長有點麻煩」、「我現在也是這個髮型，吹頭髮輕鬆很多」。