為慾望滅火？日本女消防員揪同事總部內「熱情PLAY」 被抓包下場慘

消防局竟淪為「放縱慾火」的地方？日本兩名消防員被爆趁著夜間休息期間，在總部各地多次進行「愛的連結」，每個月更至少有1到3次。同僚發現後立刻上報給高層，兩人也因此被懲處。

根據日本媒體《神戶新聞》報導，事件發生在日本兵庫縣蘆屋市，當地的消防總部於本月19日證實這項醜聞。報導指出，25歲的女消防員與30歲的男消防員多次在總部內「為慾望滅火」，在2022年7月至11月期間，兩人趁著夜間的休息時間，在消防總部的多個隱密地點從事性行為，且每個月至少有1到3次，次數不少。

今年2月，有同僚發現兩人在辦公室內「放縱愛火」，隨即通報上層。經調查後，2名消防員也承認行為，更表示兩人是在「雙方合意」的情況下從事性行為，並接受停職2個月的懲處。

2名消防員的長官也需扛起責任，55歲的消防隊長及48歲的消防指揮官因疏於管理、未盡到監督義務，雙雙收到書面警告。蘆屋市消防總部的負責人野村也出面回應，「因此案而失去市民們的信賴，我為此深表歉意」。

消息曝光後也引起日本網友反彈，「負責滅火的兩人卻燃起了愛火」、「明明是夜間休息時間，就好好休息吧」、「如果突然要出勤怎麼辦？2個月的懲罰算很輕了」。