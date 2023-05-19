男「追求持久」在生殖器套9個工業用環 一度痛暈送醫下場超慘

澳洲一名男子為了增加「閨房情趣」，把9個工業用不鏽鋼環套在自己的生殖器上長達12小時，結果嚴重卡死，讓他一度痛到昏倒。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起病例發表在《泌尿外科病例報告》（Urology Case Reports）醫學期刊中。這名44歲的不具名男子當時喝醉了，為了想讓自己「持久一點」並增加閨房情趣，他便將9個工業用不鏽鋼環套在自己的生殖器上。

後來他在手淫後昏了過去，但3個小時後又因為劇烈疼痛被痛醒。不鏽鋼環就這樣卡在他的陰莖和陰囊底部長達12小時，男子怎麼樣都沒辦法把不鏽鋼環拿掉，只好乖乖到醫院報到。

醫生檢查後發現他的腹股溝腫脹，且已經出現瘀青、觸摸就疼痛等情形，於是先為男子麻醉並準備手術。醫生原本試圖用大鐵鉗剪斷不鏽鋼環，不過由於不鏽鋼環直徑才0.4英寸（1.016公分），因此醫生根本沒辦法處理，只好請消防隊來幫忙。

消防隊到場後，醫生為男子進行全身麻醉，用工業用圓鋸機把不鏽鋼環鋸斷。為了避免男子受傷，醫生還特地在男子的生殖器跟圓鋸之間隔上壓舌板，避免傷到男子私密處。

雖然手術十分成功，不過由於男子的尿道受到刺激發炎腫脹，因此後續男子必須放置導尿管一週，無法自行排尿。事件發生後，男子也出現輕微的勃起功能障礙。