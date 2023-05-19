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中職／史無前例！兄弟4投接力「無安打比賽」 殲滅悍將打線

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海邊玩穿布料超少比基尼被請離開 正妹怒嗆「老女人嫉妒我」惹全網開酸

聯合新聞網／ 綜合報導
安娜說自己穿的比基尼布料太少，被一名女子要求離開沙灘。圖擷自Instagram
安娜說自己穿的比基尼布料太少，被一名女子要求離開沙灘。圖擷自Instagram

澳洲一名成人網紅到海邊玩耍時穿上性感的比基尼大秀火辣身材，不過她卻遇到一名女子「請她離開」，讓她氣得發影片回嗆。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，26歲的安妮（Annie Knight）是一名成人網紅，經營OnlyFans吸引不少粉絲。她宣稱自己是平台上排名前0.4%的創作者，每天能賺969美元（約2.9萬元台幣）。

安妮說她到海邊玩，遇見一個「臉上滿是皺紋的老女人」過來搭話，跟她說她的比基尼布料太少，請她離開。不過安妮並不理會，繼續留在原地。

她隨後po影片說，自己是因為天氣熱，所以選布料少的比基尼，對方一定是因為自己又老又滿臉皺紋才會嫉妒她，如果對方不舒服，應該是對方離開，而不是自己離開。安妮還在影片最後飆髒話說：「去X的，妳又不是議會，讓我他X的過好自己的生活吧」。

不過網友並不買單安妮的說法，有網友說在泳池、水上公園和海邊這類公共場合真的不適合穿這種泳裝，因為有很多小孩會看到，也有不少網友留言批評安妮自我感覺良好，「不是瘦就叫辣，妳一點都不辣好嗎？」、「既然覺得熱，就離開去涼快一點的地方啊」、「妳有一天也會老，也會滿臉皺紋」。

澳洲 網紅 比基尼

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