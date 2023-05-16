17年來從不吃飯！他罹怪病「3餐只能喝可樂」 一看到食物就反胃

伊朗一名男子阿德希爾（Gholamreza Ardeshir），為了省錢而開始禁食，沒想到卻發現自己罹患怪病，只要一看見「可樂」以外的食物便噁心、反胃，他表示，自己感覺不到飢餓，「唯一能給我能量的是碳酸飲料」。

根據《鏡報》報導，阿德希爾以修理玻璃纖維為生，為了省錢供2名女兒上大學，他自2006年6月嘗試停止正常飲食，卻發現不知從何時開始，只有可樂能舒緩他的疲憊。他形容，這種感覺如同有一根頭髮從嘴巴卡到肚子，「頭髮在拽著我的喉嚨，我覺得自己快要窒息了，我無法真正描述它，但感覺很瘋狂」。

阿德希爾聲稱他每晚只睡4個小時，每日固定要喝3公升可樂，儘管這樣的情況已經持續近17年，但他表示，沒有任何意外造成這些變化，也並不感到震驚，唯一的遺憾是失去與家人一同用餐的機會，因為「看到他們吃東西讓我覺得噁心」。

阿德希爾指出，自己拜訪了許多醫師，幾乎從早到晚都待在醫院，但目前仍沒有醫師能成功診斷出病因，僅能依靠精神科醫師的幫助，試圖稍微緩解這種「瘋狂的感覺」。