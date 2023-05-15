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男「情趣用品自慰」觸電身亡！法醫驚呆：直腸裡還卡乒乓球

聯合新聞網／ 綜合報導
捷克一名男子自慰時因「玩具漏電」導致觸電身亡。圖為示意圖。圖／ingimage
捷克一名男子自慰時因「玩具漏電」導致觸電身亡。圖為示意圖。圖／ingimage

情趣用品竟然會奪命！日前捷克一名男子被發現陳屍房內，初步調查後發現，該男子「在房內嗨玩SM（虐待與受虐sadomasochism的簡稱）」，男子陳屍被發現時身穿女性連身泳衣，且四肢與頸部被塑料緊緊纏繞，「小弟弟」還有燒傷痕跡，研判是「玩具漏電」導致男子觸電身亡，送醫解剖屍檢後更發現，男子直腸還塞了乒乓球和保險套。

根據外媒《紐約郵報》報導，捷克一名30歲男子與家人同住於公寓，由於父母敲門都未得回應，意識到情況不對，便向消防局求助。消防人員到現場後，發現男子已陳屍在地板上，屍體旁還有一支電動按摩棒，且下肢、身體、頸部都被塑料以及紡織帶綁著，研判該男子是「在房內嗨玩SM」，結果情趣用品漏電，導致燒傷「小弟弟」而不幸身亡。在送醫解剖屍檢後，更被法醫發現，直腸內「塞著一顆乒乓球」，以及一個保險套。據悉，該名30歲的捷克男子試圖同時滿足多種非典型戀物癖，不當使用裹身、變裝、電動按摩器刺激身體等，但是最後因情趣用品不小心漏電而身亡。

經過屍檢報告確認，男子生殖器皮膚上的燒傷與按摩棒形狀相對應，推測是在使用情趣按摩棒自慰時漏電，法醫後來還發現該名男子腸子內有「奇怪的異物」，後來被確認為保險套與乒乓球。法醫表示，該名死者經綜合多項因素判斷，可能沈迷於「非典型戀物窒息式性愛。

該媒體也披露，2021年美國密西根州一名30歲男子將自己的小兄弟當成槍，在自慰前往自己的尿道塞了六顆腰豆，按照他的設想，豆子在射精的時候就會一起射出來，不幸的是，豆豆不僅沒有順利的噴出，反而還卡在了尿道深處。

捷克

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