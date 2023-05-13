驚悚瞬間！峇里島度假與大象合照 女子「手臂被咬斷」：聽見碎骨聲

美國一名女子到印尼峇里島旅遊時，在馴象師的指引下與大象合照。女子聽從對方建議將手臂放在大象鼻子下方，豈料手臂遭大象吸進嘴裡，甚至還聽見骨頭裂開的聲音。女子痛不欲生，緊急送醫後證實手臂已骨折需要動手術。

《8視界新聞網》根據美國WMUR電視台報導，美國一對夫婦前往印尼峇里島度假時，到當地一家大象園區旅館與大象互動。女子貝絲（Beth Bogar）和大象一起游泳、騎乘大象後，一名馴象師讓女子和大象一同合照。女子接受訪問時說，馴象師建議她把手臂放在大象鼻子下方，「他在指導我（拍照），我不知道離得多近」。

突然，女子感覺手臂被大象吸了進去。「我沒辦法把手臂抽出來，我聽到碎骨聲，就開始驚慌失措」。

「這是我夢寐以求的假期，它在最後一刻卻突然喊停。」

女子事後被帶到旅館的前台冰敷，由於傷口不斷腫脹，她便被送到醫院接受治療。女子被診斷出手臂骨折，不得不接受緊急手術。據悉，醫生使用鋼板和骨釘螺絲固定骨頭，而女子說「這將是一條漫長的康復之路。」

另外，女子表示，園方原先承諾支付一半的醫療費用，不過後來卻不再回應夫婦的消息，直到外媒報導，女子最近才收到園方的賠償費用。

女子與丈夫也表示沒有把這起意外歸咎於大象，但她勸誡其他旅客，到峇里島騎大象時要注意風險。

與大象拍照時發生意外，貝絲的手臂骨折了。圖／截自YouTube影片

貝絲與丈夫一同到印尼峇里島度假，卻因意外毀了假期。圖／截自YouTube影片

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