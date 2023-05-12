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影／驗孕棒插冰淇淋給丈夫驚喜 他發現誤食狂作嘔

聯合新聞網／ 綜合報導
潔思敏的丈夫不疑有他，以為驗孕棒是餅乾棒所以拿起來舔。圖擷自TikTok
潔思敏的丈夫不疑有他，以為驗孕棒是餅乾棒所以拿起來舔。圖擷自TikTok

國外一名女子為了給丈夫驚喜，將驗孕棒插進冰淇淋裡再拿冰淇淋給丈夫吃，沒想到丈夫誤以為驗孕棒是餅乾棒拿起來就舔，發現是驗孕棒時噁心得直作嘔。

據《鏡報》（Mirror）報導，潔思敏（Jasmine Chiswell）常在社群媒體上分享自己的生活，光是TikTok上就有1650萬名粉絲。日前她在TikTok上分享自己給丈夫的懷孕驚喜，卻讓不少網友看傻了眼。

影片中她拿了一份插著巧克力捲心餅的冰淇淋，把驗孕過的驗孕棒放在冰淇淋中間，還特地淋上冰淇淋好讓丈夫慢點發現。她將冰淇淋遞給丈夫，暗示他：「這裡面有小驚喜唷！」丈夫不疑有他開心地享用點心，發現驗孕棒時他還問了一句：「這到底是什麼」，不過丈夫以為是餅乾棒，所以還是把驗孕棒拿起來舔，沒想到舔完才發現是支沾過尿液的驗孕棒。

@jasminechiswell

The sweetest but maybe the most gross pregnancy surprise…I can’t believe he ATE THAT!!! 😭🤢

♬ Wes Anderson-esque Cute Acoustic - Kenji Ueda

丈夫發現是驗孕棒以後忍不住作嘔，他苦笑著說：「至少我們知道妳懷孕了」，潔思敏在影片標題寫道：「最甜蜜但也可能是最噁心的懷孕驚喜，真不敢相信他吃了」，影片吸引超過一萬則留言。

不少人都覺得潔思敏跟丈夫的互動太好笑了，但有網友說好歹應該先把驗孕棒用保鮮膜包起來，這樣冰淇淋都沾到了。有人說：「雖然我很愛整我老公，但這真的太過分了」，另一名網友則說有那麼多種方式告訴對方，到底為什麼要放在食物裡。

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