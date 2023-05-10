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疫情邀同住…無家可歸好友卻跟母親「偷偷來」變繼父 女兒知情氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名國外女子表示好友跟母親偷偷交往，直到兩人要結婚了，自己才知情。示意圖／ingimage
一名國外女子表示好友跟母親偷偷交往，直到兩人要結婚了，自己才知情。示意圖／ingimage

多年好友竟成為自己的繼父！據外媒報導，國外一名21歲女子在網路上傾訴，表示自己大學期間認識大8歲的男性友人，自此成為至交，疫情期間因為對方無家可歸，便邀請他當室友。不料，友人與母親卻「偷偷來」，甚至還將結婚，讓該名女子氣炸。

據《鏡報》報導，一名國外女子疫情期間邀5年好友同住，「我們在大學時認識，在那之後我們幾乎形影不離」。該名女子表示，友人當時因為COVID-19疫情封城，快要無家可歸，所以她和43歲母親便邀請友人與她們同住，「他是個好室友，而且我們有很多機會可以玩在一起」。

過了一段時間，該名女子發現已單身十多年的母親，開始對約會感興趣，然而母親始終隱瞞自己的約會對象是誰。直到母親說要再婚時，該名女子才知道母親交往的對象是與她們同住的好友。

「她給我看了他送給她的訂婚戒指，告訴我她真的很興奮」，該名女子表示，自己雖然希望母親快樂，但還是感到沮喪且憤怒，「我不知道他們交往多久了」、「他們要嘛藏得很好，要嘛我是個白痴，因為我什麼都沒注意到！」、「我是上夜班的，所以我猜一切是在我不在的時候發生？」

而該名女子得知母親要與好友結婚後，便寄住其他朋友家，「自從我離開後，就沒和他們說過話，只是告訴他們我和朋友在一起，很安全」、「他們試過打電話、傳訊息，但我沒有理會」、「我希望我媽媽快樂，這是她應得的，我最好的朋友是個好人，但我忍不住生氣，我被欺騙了」該名女子說道。

對此，網友們紛紛安慰該名女子，「老實說，妳母親應該為此道歉，自由戀愛沒有錯，但沒有必要這樣處理」、「如果是我，我也會為他們感到高興，但對這樣的情況也會感到不舒服」、「告訴妳的母親，『我希望妳快樂，但妳也要理解這對我來說是很突然的，我非常地錯愕且困惑』」。

約會 結婚 室友 COVID-19 疫情

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