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美甲多年引過敏？女子甲床發紫、指甲全脫落超痛苦

聯合新聞網／ 綜合報導
麗莎疑似因為對美甲產品過敏，導致指甲剝落、甲床發紫等情形。圖擷自紐約郵報
麗莎疑似因為對美甲產品過敏，導致指甲剝落、甲床發紫等情形。圖擷自紐約郵報

英國一名女子因為愛漂亮，一直以來都定期做凝膠光療美甲，不過最近她的指甲卻出現疼痛、發炎甚至脫落等情況，讓女子非常害怕及困擾。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，36歲的麗莎（Lisa Dewey）一直以來都有做凝膠美甲的習慣，不過今年（2023）二月她卻開始覺得手指疼痛，甲面發炎導致凝膠開始剝落。麗莎到醫院檢查時，醫生表示是細菌感染，讓她服用抗生素並使用類固醇藥膏。不久後麗莎的情況好轉，不再疼痛，甲面看起來也沒有發炎的跡象，於是她又在四月時做了水晶指甲。

麗莎的指甲剝落、甲床發紫，而且非常疼痛。圖擷自紐約郵報
麗莎的指甲剝落、甲床發紫，而且非常疼痛。圖擷自紐約郵報

不過做了水晶指甲才是惡夢的開始，麗莎的指甲不到幾天就開始從甲床脫落，她感覺「就像紙從手指上撕掉」一樣痛，痛得她無法動彈。就連要幫女兒洗頭或是做一些簡單的動作時也都超級痛，像是要拿筆、洗碗、繫安全帶時麗莎都得強忍疼痛。不僅如此，她的甲床還變成了紫色，也讓她沒辦法碰到清潔劑或護膚產品。

麗莎認為她的指甲應該是對美甲產品過敏，很擔心自己的手會因此需要截肢，而且手指的狀況也讓她很尷尬，出門都擔心別人用異樣眼光看自己，因此才會接受採訪，希望透過分享自身經歷，讓其他人能更留心指甲的狀況。

美甲

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