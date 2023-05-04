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恐怖單親媽碎屍烹煮5歲兒還吃頭顱 稱想「永遠和他在一起」

香港01／ 夏洛特
示意圖／Ingimage
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虎毒尚且不吃子！埃及有1名單親媽媽竟將毫無防備的5歲兒子拖到浴室，殘忍殺害後割頭分屍，甚至將兒子頭顱煮熟後食用，行為令人髮指。她被捕後表示自己受精神疾病影響，神志不清才犯案，至於吃下兒子部分遺體是為了「和他永遠在一起」。

綜合外媒報導，事發於埃及北部法庫斯區（Faqus）阿布沙拉比村（Abu Shibli），29歲女子哈那（Hanaa）在家中浴室將5歲兒子約瑟福（Youssef）勒斃。據指她曾重擊兒子頭部4次，並在他死後將其斬首分屍。哈那將兒子身體剁碎後，再將他的頭顱及部分皮肉放進鍋中以熱水煮沸後，進食了一部分，其餘軀體則藏到大水桶中以供再次食用。

由於約瑟福的叔叔多次約見約瑟福被阻撓，遂於上周五（4月28日）前往母子倆家中探望並揭發慘案。約瑟福的叔叔在塑膠袋中發現約瑟福部分殘骸，於是報警。警方到場後在1個水桶中發現約瑟福殘骸，於是將哈那拘捕。

哈那被捕後表示自己有精神疾病，情緒不穩，本不打算殺害兒子。至於吃掉兒子部分頭顱是為了「永遠在一起」。哈那與前夫於4年前離婚，自2020年起分居至今，其間丈夫仍不時前往探望約瑟福。有當地媒體報導稱哈那曾透露因為擔心對方搶走兒子，「想報復他（約瑟福）的父親並得到解脫」。

約瑟福父親則認為哈那清楚知道自己在做什麼，並非如她所說般神志不清。他又表示當接到警員通知到場時，由於場面太可怕，警員不允許他看兒子遺體。至於事發地點的房屋是哈那父親買下送給她的，自從他們分居後，哈那就和兒子居住在那裏。

警員於29日押送哈那返回案發現場重組案情，警方正安排哈那接受精神評估。

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文章授權轉載自《香港01》

兒子 埃及 分屍案

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