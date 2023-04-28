女友對狗過敏要她送養 女子上網求救：左右為難

對許多愛寵物的飼主來說，寵物就是他們的「毛小孩」，根本不可能隨意丟棄或送養。不過國外有名網友日前就因為寵物跟另一半鬧得非常不愉快，讓她忍不住上網發文求助找解方。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女網友在論壇Mumsnet上發文表示，近期交往一年的女友打算搬來跟她同居，不過在計畫過程中女友說自己對狗毛過敏，無法忍受狗狗身上的氣味，因此要求她把養了四年的狗送走。

原po在文中提到，女友對於灰塵、狗毛等過敏，而且過敏症狀非常嚴重，所以要求她把狗狗送養。雖然原po因為愛女友，想跟女友結婚共組家庭已經答應要把狗送養，但她心中還是覺得很捨不得也很掙扎。

女友雖然說可以理解她的感受，但卻認為原po一直沒有安排送養對象，對於送養一事不夠積極而不太開心，讓原po左右為難不知該如何是好。原po在文中表示，她真的很想跟女友在一起，也不打算分手，但要把狗送走真的太痛苦了，詢問網友到底該如何解決。

有網友說批評原po狗養了四年竟然因為交往一年的女友要把牠送走，也有網友說如果另一半要求把寵物送養，他絕對會提分手。另一名網友則說應該先試著治療過敏或安排狗狗不能進入的房間，而不是直接將狗送養。