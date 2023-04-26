有奇效？日本興起吃「烏鴉生魚片」讚美味 政府警告：隨時致命

日媒《東京新聞》於3月7日公開一篇文章，「〈突擊茨城〉烏鴉肉的生吃文化挑戰究極野味」。當中記者受一名在採訪中認識的男性邀請到常陸那珂市某處，試吃烏鴉的野味。該名男子表示該地區是紅薯乾的產地，烏鴉們會撿被丟棄的甘薯皮作食糧，因此它們的肉也有像「甜番薯」的味道。又表示吃烏鴉有「美聲」效果，能讓你擁有歌劇歌手般的聲線。

試吃當日共有十數人到場，品嘗大嘴烏鴉及小嘴烏鴉2個品種的烏鴉。在等待燒烏鴉期間，記者就被奉上這次備受爭議的烏鴉生魚片。據記者所描述，烏鴉胸生魚片是稀少部位，被醬油漬后雖然並沒有男子所說的甜番薯味，但也沒有任何野味的「騷味」。口感和味道與馬肉和鯨魚肉一樣，非常柔軟、味道清爽。而煮熟的「烏鴉腿」肌肉發達則較堅韌、沒有腥味，與牛肉乾相似，感覺會與啤酒很相配。

記者事後向縣政府詢問有關烏鴉肉的處理方法。當局指如何做飯是人民的自由，但因為生吃有食物中毒的風險，「雖然沒有法例禁止，但希望不要這樣做」。在《東京新聞》文章公開後一天，日本厚生勞動省也在公式Twitter開Po呼籲人民要注意食物中毒，「鹿、野豬等野生動物和鴨、烏鴉等野鳥都可能攜帶病原體，生吃它們的肉和內臟極其危險」。警告應把野味完全煮熟才進食。

日本網友看到報導後表示，在禽流感肆虐下竟然刊登這樣的文章實在是沒有常識。批評他們不應「宣傳」這種危險的飲食文化。據日本厚生勞動省統計指，2022年日本發生962宗食物中毒病例，因烹調不當而引起的食物中毒事件在全國每個月都會發生。因為有可能危及生命，政府一直建議應該避免吃生肉，但生吃馬肉、鯨魚肉及鹿肉等野味在日本也依舊相當普遍。就如鹿兒島數百年來仍一直保持吃生雞肉的飲食文化，已成為日常的一部份。居民自小就開始吃，要完全改變這種吃野味的文化相信也需要很長的一段時間啊。

厚生勞動省警告應把野味完全煮熟才進食。（Twitter截圖）

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文章授權轉載自《香港01》