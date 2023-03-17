瞎！東京荒川區公共廁所沒設專用女廁 女性內急得去身障廁所
每個人都需要上廁所，然而廁所該如何設置，其中也包含著許多學問，更有現實經費上的問題。近來在日本，就發生了公廁方面的糾紛和質疑。
根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，日本東京都荒川區底下管理的82所公廁裡，有多達53所沒有「女性專用廁所」。如果女性民眾要如廁，只能使用男女共用的身障廁所。
對此，不少民眾都表示不能接受。一位50多歲女性認為，這簡直是不平等的待遇。另一位10多歲女性指出，在男性如廁之後，接著使用同一間廁所，心裡難免會感到相當不愉快。
報導指出，設置不分性別廁所的思維，在國外也看得到，像是美國紐約就有在推行這類廁所。不過像是在英國，雖然一度也有相同風潮，但後來顧慮女性的如廁安全，因此在2022年規定，各公共場合一定要設置男女有別的廁所。
專家認為，如果要兼顧男、女及身障三種廁所，那每間公廁的設置費用大約會在4000萬日幣（約相當於新台幣921萬元）左右。但如果只設置男性及身障廁所，費用則會砍半，這也是為什麼東京都荒川區的廁所，會變成現狀的重要原因。
荒川区立の屋外公衆トイレ82ケ所のうち、53ケ所が女子専用トイレ無し！— 荒川区議 小坂英二 (@kosakaeiji) March 8, 2023
写真の荒川公園の例のように「誰でもトイレ」に女子トイレの機能を兼ねている事例と、とても古い男女兼用トイレの合計で53ケ所です。
女性の安全安心の為には専用トイレの確保は必須とすべきと提起。委員会でも質疑予定。 pic.twitter.com/LUruOgk9yW
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言