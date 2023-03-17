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瞎！東京荒川區公共廁所沒設專用女廁 女性內急得去身障廁所

聯合新聞網／ 綜合報導
東京荒川區的廁所被爆出沒設女廁，僅有男性與男女共用的身障廁所。圖擷自twitter
東京荒川區的廁所被爆出沒設女廁，僅有男性與男女共用的身障廁所。圖擷自twitter

每個人都需要上廁所，然而廁所該如何設置，其中也包含著許多學問，更有現實經費上的問題。近來在日本，就發生了公廁方面的糾紛和質疑。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，日本東京都荒川區底下管理的82所公廁裡，有多達53所沒有「女性專用廁所」。如果女性民眾要如廁，只能使用男女共用的身障廁所。

對此，不少民眾都表示不能接受。一位50多歲女性認為，這簡直是不平等的待遇。另一位10多歲女性指出，在男性如廁之後，接著使用同一間廁所，心裡難免會感到相當不愉快。

報導指出，設置不分性別廁所的思維，在國外也看得到，像是美國紐約就有在推行這類廁所。不過像是在英國，雖然一度也有相同風潮，但後來顧慮女性的如廁安全，因此在2022年規定，各公共場合一定要設置男女有別的廁所。

專家認為，如果要兼顧男、女及身障三種廁所，那每間公廁的設置費用大約會在4000萬日幣（約相當於新台幣921萬元）左右。但如果只設置男性及身障廁所，費用則會砍半，這也是為什麼東京都荒川區的廁所，會變成現狀的重要原因。

日本 公廁

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