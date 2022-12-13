快訊

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不想多付錢！她在超市直接切菜 把莖丟回去被罵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
女子在超市直接把莖切掉，好減輕秤重的重量。圖擷自TikTok
女子在超市直接把莖切掉，好減輕秤重的重量。圖擷自TikTok

國外一名女子為了省錢，竟然帶小刀到超市，直接在現場就把花椰菜的莖切掉，好減少秤重時的重量，引來不少網友批評。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名女子日前在TikTok上分享自己的省錢妙招。影片中可以看到女子手中拿著切下來的花椰菜莖部，一邊說：「我才不要為這個付錢咧！」說完就把切下來的莖部丟回菜堆裡。女子在影片中說，自己只願為會吃下肚的東西付錢，還在影片標題打上「啪啪！」來描述莖部被折斷的聲音。

這部影片在短短四天內就吸引不少網友瀏覽留言，截至目前為止已經有超過440萬次的點閱率。不過也有不少網友留言批評，認為女子不該這麼做，有網友留言嗆說：「難道妳會在店裡把蘋果的籽拿出來再結帳嗎？」、「我下次要帶榨汁機去，因為我要的是檸檬汁不是檸檬皮。」、「香蕉也得在店裡先剝皮」、「乾脆直接在超市吃一吃更省錢」。

但是女子對於網友的回應不以為然，後來她又拍了兩部影片回應。不只告訴大家她是怎麼在店裡把莖弄斷的，還特地回到店家拍花椰菜的價錢。影片中可以看到花椰菜一磅（約453克）要價2.44美金（約75元）台幣。不過不少網友依然不認同女子的作法，留言要她如果真要省錢，就在家附近的小店買蔬菜，不該直接在店中切菜，還把莖部留給人家。

省錢 TikTok

延伸閱讀

沖水不蓋馬桶蓋？實驗驚見「超噁水柱」爆衝 可怕後果網嚇壞

警察找上門「掏生殖器照」抓性罪犯 人妻秒崩潰：那是我老公

影／把李小龍當偶像 日12歲男孩苦練武術還飛踢媽媽

辣妹穿細肩帶小可愛「波濤洶湧」 迪士尼員工送T恤：拜託換上

相關新聞

影／他住飯店太無聊「在廁所揉麵糰做披薩」 還曾熨斗煎牛排

住飯店想吃東西，通常房客會選擇叫外送或是客房服務。不過國外這名男子突發奇想，竟然在飯店廁所裡揉麵糰，最後還真的成功做出「手工披薩」。

不想多付錢！她在超市直接切菜 把莖丟回去被罵翻

國外一名女子為了省錢，竟然帶小刀到超市，直接在現場就把花椰菜的莖切掉，好減少秤重時的重量，引來不少網友批評。

泳池慶生狂歡！床單沾血、垃圾堆滿地 飯店房務直呼崩潰

酒店遇上「魔鬼」住客，真的相當恐怖！網上近日瘋傳一段影片，見到馬來西亞一間酒店內住客狂歡後留下的「驚悚」畫面 ── 床單沾滿血、浴巾當抹腳、垃圾堆滿櫃，「只有想不到，沒有亂不到」。恍如「世界大戰」後的房間令酒店清潔工人崩潰叫苦，網友看後紛紛鬧爆住客無公德心。

人妻愛賭拿肉體當賭注！敗給房東「同居」抵債 尪回家臉綠了

沉迷賭博隨時永不翻身！印度一名沉迷賭博的人妻，與房東對賭輸光身上金錢後為求翻本，竟然用自己做賭注，但最後一博仍是賭輸，只好「願賭服輸」履行承諾住進對方家中。其在外地打工的丈夫得知後，要求人妻離開房東卻被拒絕，憤而回家向2人提告。

影／把李小龍當偶像 日12歲男孩苦練武術還飛踢媽媽

日本一位12歲男友自小把李小龍當偶像，不僅苦練武術把自己訓練得精壯，更希望自己有朝一日能成為武術傳奇。

警察找上門「掏生殖器照」抓性罪犯 人妻秒崩潰：那是我老公

蘇格蘭一名50歲女子海莉（Hayley Dunn）日前被警察找上門，警方給她看了一張兒童性罪犯的「生殖器照片」請她指認，她竟一眼認出是自己的老公。 根據英媒《每日郵報》報導，海莉於2017年透過

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。