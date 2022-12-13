不想多付錢！她在超市直接切菜 把莖丟回去被罵翻

國外一名女子為了省錢，竟然帶小刀到超市，直接在現場就把花椰菜的莖切掉，好減少秤重時的重量，引來不少網友批評。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名女子日前在TikTok上分享自己的省錢妙招。影片中可以看到女子手中拿著切下來的花椰菜莖部，一邊說：「我才不要為這個付錢咧！」說完就把切下來的莖部丟回菜堆裡。女子在影片中說，自己只願為會吃下肚的東西付錢，還在影片標題打上「啪啪！」來描述莖部被折斷的聲音。

這部影片在短短四天內就吸引不少網友瀏覽留言，截至目前為止已經有超過440萬次的點閱率。不過也有不少網友留言批評，認為女子不該這麼做，有網友留言嗆說：「難道妳會在店裡把蘋果的籽拿出來再結帳嗎？」、「我下次要帶榨汁機去，因為我要的是檸檬汁不是檸檬皮。」、「香蕉也得在店裡先剝皮」、「乾脆直接在超市吃一吃更省錢」。

但是女子對於網友的回應不以為然，後來她又拍了兩部影片回應。不只告訴大家她是怎麼在店裡把莖弄斷的，還特地回到店家拍花椰菜的價錢。影片中可以看到花椰菜一磅（約453克）要價2.44美金（約75元）台幣。不過不少網友依然不認同女子的作法，留言要她如果真要省錢，就在家附近的小店買蔬菜，不該直接在店中切菜，還把莖部留給人家。