現實版「霍爾的移動城堡」？日本推防水災住宅 遇洪水房屋自動浮起

日本經常會發生不少自然災害，有時候甚至會令人們流離失所。為了防止屋子在水災時入水或被沖走，有日本建築公司開發了一間會浮起的房。即使發生洪水，屋子不但不會進水，竟然還懂得自行浮起、將水的衝力卸走！

日前TBS在節目《がっちりマンデー》中介紹了日本建築公司一條工務店最近備受關注的防水災住宅。這間會浮起的屋子即使洪水浸至5公尺高也依然可以安然無恙。到底是用了什麼設計才可以做到這樣的功效呢？

原來一條工務店是一間持有3個金氏世界紀錄的建築公司，不但工廠面積有東京巨蛋的23倍、每年住宅銷量亦高達1萬2千戶；是全球最大的建築工廠、最暢銷的住宅訂做公司，也是建了最多太陽能住宅的公司。這次他們設計的家也是世界首個防水災住宅。

節目《がっちりマンデー》到訪一條工務店的防水災住宅的示範單位，進行體驗和了解内部設計。這個會浮起的家房子由周圍的支柱和連接的纜繩固定住，讓屋子浮起、卸走洪水衝力同時也不會漂走。而為了防止進水，處於住宅底部通風口安裝了一個箱子；裡面有一塊隔水板，當水浸時這塊版就會浮起擋住通往屋内的通風出口。除此之外，屋內的水管也做了手腳，安裝了可防止水由外面逆流至屋内的閥門。

從一條工務店在網上發佈的實驗影片中也可以看到普通住宅會輕易進水，污水更會從廁所馬桶、浴缸等湧入屋内，讓家具浮起、泡水報銷。通過模擬實驗對比防水災住宅與普通住宅時，《がっちりマンデー》記者發現雖然防水災屋子浮起時會有一點點漂浮感，但屋子完全不會入水，令人非常安心。

一條工務店的社長岩田直樹表示，在訂做住宅時多付最少77萬日圓（約新台幣16萬元）便可以將住宅建成防水災住宅；比起水浸後家被毀要重新興建裝修就便宜得多了。如果大家住在容易浸水的地帶會選擇這種防水災住宅嗎？

模擬實驗受災情況對比，圖為玄關狀況。圖／一條工務店官網截圖

模擬實驗受災情況對比，圖為客廳狀況。圖／一條工務店官網截圖

模擬實驗受災情況對比，圖為廚房狀況。圖／一條工務店官網截圖

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文章授權轉載自《香港01》