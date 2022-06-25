快訊

推翻羅訴韋德案…美國女權開倒車 全球墮胎權現況一覽

一夥惡煞闖新莊火鍋店砍人 2人受傷急送醫

猴痘入侵恐擴散？醫揭驚人數據示警：難怪國外專家緊張

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鐵皮屋「露出無奈神情」激似網路迷因 日鄉民笑翻：別看我這邊！

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友在路上看見一棟神似迷因圖片的鐵皮屋。圖／取自Twitter@hakuikisiroi
日本網友在路上看見一棟神似迷因圖片的鐵皮屋。圖／取自Twitter@hakuikisiroi

通勤路上不妨看看四周，說不定會有驚人發現。日前，一名日本網友在街頭發現驚人一幕，只見路邊的鐵皮屋因為窗戶開啟的位置不同，而有了生動的表情。推主更將兩張照片拼在一起，照片與網路迷因「心虛猴子」相當神似，有趣的畫面也讓鄉民們掀起迷因大戰。

近日，一名日本網友在推特分享照片，從照片可見，一棟鐵皮建築外設有兩扇窗戶，屋外更裝有疑似出風孔的設備，仔細端詳其外觀如同擁有表情般，讓推主難以忽視，更多次留意鐵皮屋的「表情動態」。

經過多日等候，推主終於盼到開窗時機並趕緊拍下照片留念，一張照片彷彿在斜視觀望，另一張則充滿無奈，兩張圖合併起來與知名迷因「心虛猴子」極其神似，也因此掀起網路熱議。

照片流出後隨即引發迷因大戰，許多網友紛紛笑稱「我不相信這竟然是真的」、「好可愛喔！」、「這戳到我的笑點了」，也有人開玩笑表示「看起來是位安靜的朋友」、「房子：我討厭這一切」、「別看我這邊！」、「有多少窗戶，就有幾個不同的故事」。

日本 推特 Twitter 迷因

延伸閱讀

子孫有孝順某？日本恐龍展驚見「暴龍後代」朝聖 世紀合影網笑翻

天空破洞！雨瀑籠罩台北市信義區 鄭明典驚呼：誰開水龍頭

滿街都是比基尼辣妹 鄉民朝聖「澎湖夏日名產」嗨喊：美尻傳說

前輩硬塞50Kg啞鈴當車費 他去廢鐵廠見「這數字」嚇壞：沉重的關懷

相關新聞

鐵皮屋「露出無奈神情」激似網路迷因 日鄉民笑翻：別看我這邊！

通勤路上不妨看看四周，說不定會有驚人發現。日前，一名日本網友在街頭發現驚人一幕，只見路邊的鐵皮屋因為窗戶開啟的位置不同，而有了生動的表情。推主更將兩張照片拼在一起，照片與網路迷因「心虛猴子」相當神似...

子孫有孝順某？日本恐龍展驚見「暴龍後代」朝聖 世紀合影網笑翻

子孫有孝順某？日前，日本一博物館舉辦暴龍展，館方竟邀請「眾子孫們」一同看展，從照片可見，15隻「暴龍後代」乖乖排隊入館，不僅一睹祖先們的英姿，還一起拍攝「跨時代紀念照」，逗趣的畫面立刻掀起討論...

比南美館「地獄展」恐怖 泰國醫學博物館展出全是「死人」

台南美術館展覽「亞洲的地獄與幽魂」今日登場，因展出殭屍、遊蕩精靈、貞子等鬼魅爆紅，不過被全球網友譽為最恐怖的博物館之一卻座落在泰國，泰國「西里拉醫學博物館」陳設許多真實大體，也被稱為「死亡博物館」，其中還有不少身患罕見疾病的嬰幼兒標本，甚至還有死刑犯乾屍，因此多年來討論度不斷。

男公關狂掃上億登日本第一 透露受歡迎訣竅：重點不在魅力

新冠肺炎疫情肆虐全球，這幾年服務業的生意大受影響。不過就在景氣低迷的時刻，有一位名為「降矢masaki（降矢まさき）」的男公關，仍然靠著自己獨到的心法，創下日本男公關史上最高紀錄的5億2000萬收入（約相當於新台幣1億1436萬元）。近來他也在媒體上，大方公開自己的獨門訣竅。

男子腹痛難耐 醫生檢查嚇壞：肚子裡塞滿有的沒的！

土耳其一名男子日前因為肚子痛前往醫院檢查。醫生檢查後大吃一驚，原來男子腹痛的原因是因為他的肚子幾乎裝滿了異物。

搭訕男遭拒惱羞成怒「拿酒淋頭」 泰拳正妹直接把對方打趴

泰國一名男子在路邊搭訕正妹，結果慘遭女子拒絕。男子遭到拒絕後，竟然惱羞拿啤酒倒在女子頭上。不過男子萬萬沒想到的是，這名被搭訕的女子是一名泰拳高手，嚇得男子落荒而逃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。