鐵皮屋「露出無奈神情」激似網路迷因 日鄉民笑翻：別看我這邊！

通勤路上不妨看看四周，說不定會有驚人發現。日前，一名日本網友在街頭發現驚人一幕，只見路邊的鐵皮屋因為窗戶開啟的位置不同，而有了生動的表情。推主更將兩張照片拼在一起，照片與網路迷因「心虛猴子」相當神似，有趣的畫面也讓鄉民們掀起迷因大戰。

近日，一名日本網友在推特上分享照片，從照片可見，一棟鐵皮建築外設有兩扇窗戶，屋外更裝有疑似出風孔的設備，仔細端詳其外觀如同擁有表情般，讓推主難以忽視，更多次留意鐵皮屋的「表情動態」。

經過多日等候，推主終於盼到開窗時機並趕緊拍下照片留念，一張照片彷彿在斜視觀望，另一張則充滿無奈，兩張圖合併起來與知名迷因「心虛猴子」極其神似，也因此掀起網路熱議。

照片流出後隨即引發迷因大戰，許多網友紛紛笑稱「我不相信這竟然是真的」、「好可愛喔！」、「這戳到我的笑點了」，也有人開玩笑表示「看起來是位安靜的朋友」、「房子：我討厭這一切」、「別看我這邊！」、「有多少窗戶，就有幾個不同的故事」。