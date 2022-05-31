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石垣島蜜月浮潛弄丟新婚戒指好自責 一個月後的意外發展卻讓他淚崩
在茫茫大海之中，想要找尋特定的東西，並不是那麼容易的事情。特別如果是將具有紀念價值的物品，不慎遺失在海中，更是很難找得回來。不過最近日本網友，居然就發生了一起失而復得的奇蹟事件。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「kagachan0810」最近分享，表示他今年三月結婚，四月到沖繩石垣島蜜月旅行。然而就在浮潛的時候，卻在海中不小心弄丟了新婚戒指。kagachan0810為此相當自責，也一直考慮要重新再訂製一枚新的戒指。
不過就在五月，一位名為仲村渠麻里奈的網友在社群網站上分享，表示他在石垣島海中找到一枚戒指，上頭還刻有「Pt950」、「M&K」等字樣，希望失主能夠出面認領。kagachan0810因此從這些訊息，判斷出這就是當初他們遺失的戒指，最後也成功拿回來，失而復得的經驗，讓他直呼根本是奇蹟，更高興地流下眼淚。
新婚旅行中に石垣島でダイビング中に海の中で無くした結婚指輪が見つかりました。奇跡ですか。同じ物で頼んでいたけどキャンセルした。結婚式で交換し、リングボーイが牧師さんに渡した指輪はこれだけ。本当に、ほんとうにありがとうございます。#奇跡#結婚指輪#ダイビング#石垣島#新婚旅行 pic.twitter.com/kCjPzsWtY8— か が さ ん ろいず (@kagachan0810) May 23, 2022
其他網友也紛紛感動表示「真是太好了呢」、「幸好有找到」、「簡直像是奇蹟一般的經過」、「我以前弄丟過項鍊都沒找回來過，這真的是奇蹟」、「太厲害了吧」。連石垣市長中山義隆都公開表示恭賀，並祝福兩人的感情長長久久。
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