石垣島蜜月浮潛弄丟新婚戒指好自責 一個月後的意外發展卻讓他淚崩

在茫茫大海之中，想要找尋特定的東西，並不是那麼容易的事情。特別如果是將具有紀念價值的物品，不慎遺失在海中，更是很難找得回來。不過最近日本網友，居然就發生了一起失而復得的奇蹟事件。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「kagachan0810」最近分享，表示他今年三月結婚，四月到沖繩石垣島蜜月旅行。然而就在浮潛的時候，卻在海中不小心弄丟了新婚戒指。kagachan0810為此相當自責，也一直考慮要重新再訂製一枚新的戒指。

不過就在五月，一位名為仲村渠麻里奈的網友在社群網站上分享，表示他在石垣島海中找到一枚戒指，上頭還刻有「Pt950」、「M&K」等字樣，希望失主能夠出面認領。kagachan0810因此從這些訊息，判斷出這就是當初他們遺失的戒指，最後也成功拿回來，失而復得的經驗，讓他直呼根本是奇蹟，更高興地流下眼淚。

其他網友也紛紛感動表示「真是太好了呢」、「幸好有找到」、「簡直像是奇蹟一般的經過」、「我以前弄丟過項鍊都沒找回來過，這真的是奇蹟」、「太厲害了吧」。連石垣市長中山義隆都公開表示恭賀，並祝福兩人的感情長長久久。