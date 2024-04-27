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印尼準總統普拉伯沃獲多黨支持 反對陣營勢力銳減

中央社／ 雅加達27日專電
印尼準總統普拉伯沃。美聯社
印尼準總統普拉伯沃。美聯社

印尼準總統普拉伯沃日前與國會第4大黨、國家民主黨黨主席蘇雅會面。蘇雅表示，會全力支持普拉伯沃政府並加入其陣營。另外，民族覺醒黨也表示支持新總統，顯示普拉伯沃正持續擴大其他政黨的支持，削弱反對勢力。

印尼總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）23日經由選委會確認正式當選後，隔天隨即在官邸與國會第4大黨、國家民主黨黨主席蘇雅（Surya Paloh）會面，並獲得蘇雅的支持。

蘇雅會後向媒體表示，應對全球複雜挑戰需團結一心，國家民主黨會全力支持普拉伯沃政府，「與政府合作更好，這是我的選擇，國家民主黨的選擇」。

他說：「我們隨時都能成為反對勢力，但與政府合作，必須要保有真誠的心和精神。必須保持客觀，理性和擁有批判性思考。」

作為大印尼行動黨（Gerindra）主席，普拉伯沃只剩下6個月的時間爭取各政黨支持，以組成執政聯盟與新政府團隊，他預計10月上任。

此外，在國家民主黨黨主席蘇雅拜訪普拉伯沃的前一天，民族覺醒黨（PKB）黨主席穆海明（MuhaiminIskandar）也向普拉伯沃表示祝賀，並在黨部與普拉伯沃見面。

穆海明（Muhaimin Iskandar）是2月總統大選中，候選人阿尼斯（Anies Baswedan）的搭擋。

穆海明表示，民族覺醒黨希望與即將上任的總統合作，確保印尼朝著更公正且繁榮的方向前進，民族覺醒黨長期與大印尼行動黨在立法與行政機關中合作。

雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，普拉伯沃曾表示，他計劃與對手陣營共同建立「大聯盟」，以在國會獲得多數席次。

大選期間，支持普拉伯沃的4個政黨包括大印尼行動黨、民主黨（Democratic Party）、從業黨（Golkar）和國民使命黨（PAN）。

帕拉馬迪那大學（Paramadina University）政治系講師烏曼（Ahmad Khoirul Umam）指出，「大聯盟」將可為普拉伯沃在就任前的過渡期間提供一個穩定的政治環境，但他希望普拉伯沃能給反對勢力足夠空間，以維持制衡功能。

「雅加達郵報」報導指出，目前在「大聯盟」之外的主要政黨有伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）和國會最大黨民主奮鬥黨（PDIP），這兩個政黨未來可能成為反對勢力的關鍵角色。

不過，烏曼指出，伊斯蘭繁榮正義黨和民主奮鬥黨在意識形態上互相抵觸，因此很難建立一個穩固且足夠的反對勢力。

印尼 民主黨 雅加達

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