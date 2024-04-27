2外長電話熱線後 伊朗釋放扣押的「掛葡萄牙國旗」貨櫃船人員

彭博資訊引述伊朗Fars通訊社消息報導，伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）與葡萄牙外長電話熱線後，決定釋放MSC Aries貨櫃船上的船員；這艘船懸掛葡萄牙旗幟。

Fars引述伊朗外長27日發言指出，德黑蘭當局已通知船員所屬國的大使，關於領事探視、釋放、交人事宜。

伊朗駐敘利亞大使館1日疑似遭以色列攻擊，導致數名伊朗軍官罹難。伊朗為報復以國，13日在荷莫茲海峽附近，扣押了與以色列富豪有關的MSC Aries貨船，並帶往伊朗水域。伊朗更在19日對以國發動空襲。

這艘貨船有25名船員，來自印度和俄羅斯等地。 伊朗上周已宣布釋放一名女性員工。