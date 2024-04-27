快訊

已婚高雄醫外島義診帶護理師同遊 當街「上下來回撫摸」辯只是同事

很少會員知道…揭好市多試吃品5大秘密 樣品商曝「最划算嚐鮮時機」

2外長電話熱線後 伊朗釋放扣押的「掛葡萄牙國旗」貨櫃船人員

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
伊朗外長艾密拉多拉安。美聯社
伊朗外長艾密拉多拉安。美聯社

彭博資訊引述伊朗Fars通訊社消息報導，伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）與葡萄牙外長電話熱線後，決定釋放MSC Aries貨櫃船上的船員；這艘船懸掛葡萄牙旗幟。

Fars引述伊朗外長27日發言指出，德黑蘭當局已通知船員所屬國的大使，關於領事探視、釋放、交人事宜。

伊朗駐敘利亞大使館1日疑似遭以色列攻擊，導致數名伊朗軍官罹難。伊朗為報復以國，13日在荷莫茲海峽附近，扣押了與以色列富豪有關的MSC Aries貨船，並帶往伊朗水域。伊朗更在19日對以國發動空襲。

這艘貨船有25名船員，來自印度和俄羅斯等地。 伊朗上周已宣布釋放一名女性員工。

以色列 伊朗 葡萄牙

延伸閱讀

挺頭巾革命！伊朗歌手判死 有望獲得減刑

IAEA：伊朗取得武器級濃縮鈾 時間以週而非月計

鞏固盟友！北韓派經濟代表團訪伊朗 疑尋求加深兩國軍事關係

足球／只是抱了一下 伊朗守門員因擁抱女球迷遭停賽

相關新聞

還普亭清白？美國情資機構報告：他很可能並無下令殺害納瓦尼

英國天空新聞引述華爾街日報報導，美國情資機構已確定，俄羅斯總統普亭很可能並無下令殺害反對派領袖納瓦尼（Alexei Na...

從「爆買」到「爆入學」！日小學外籍學童爆增 東京這地區成新中國城

中國人一度流行在日本爆買，如今旅居東京的中國人熱衷把孩子送進文京區的公立小學，日本媒體形容為「爆入學」。

日國民調查出爐！87％日人稱陸是「威脅」：應對釣魚台採強硬姿態

日本外務省26日公布國人對外交的國內輿論調查結果，對於中國大陸的外交應重視之處，多數受訪者提到，對中國船隻駛入釣魚台周邊...

2外長電話熱線後 伊朗釋放扣押的「掛葡萄牙國旗」貨櫃船人員

彭博資訊引述伊朗Fars通訊社消息報導，伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）與葡萄牙外...

日本小笠原群島規模6.9地震、最大震度3級 推估無海嘯威脅

日本小笠原群島西方外海今天下午5時36分發生推估規模6.9地震，最大震度3級出現在小笠原村，這起地震不會帶來海嘯威脅。小...

全球能源需求攀升 OPEC秘書長：當前還不到石油末路

石油輸出國家組織（OPEC）秘書長蓋斯表示，能源需求攀升意味替代品仍達不到能取代石油的規模，目前還不到石油的末路，且各國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。